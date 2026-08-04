Ratinho pai dá apoio a Cleitinho, adversário do candidato de Ratinho Jr. em Minas Gerais

Ler Resumo





Ratinho declara apoio a Cleitinho Azevedo para o governo de MG, criando um dilema familiar com seu filho, Ratinho Jr., que apoia o atual governador. O senador, que lidera as pesquisas, tem enfrentado indecisões sobre sua candidatura, mas agora insiste, enquanto o Republicanos sinaliza apoiar outro nome.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

O apresentador de TV Carlos Roberto Massa, o Ratinho, declarou apoio à candidatura do senador Cleitinho Azevedo (Republicanos-MG) ao governo de Minas Gerais em vídeo enviado ao parlamentar nesta terça-feira, 4. O quadro deixa ainda mais complexa a eleição mineira, visto que seu filho é o governador do Paraná, Ratinho Jr. (PSD), aliado do governador Mateus Simões (PSD), que seria prejudicado porque disputa espaço no campo da direita com Cleitinho.

“Querido amigo Cleitinho, eu sei que você passa por um momento de dúvidas (…). Você tem sido, não posso falar o mais honesto, mas um senador honesto, trabalhador, que fala a verdade. Eu acho que você vai ser um governador excepcional, um baita de um governador. Na minha opinião, você tem que ser candidato a governador”, declarou o apresentador de TV.

Ratinho, que vive no Paraná, ainda lembrou que nasceu em Minas Gerais e que, por isso, torce pela candidatura do parlamentar do Republicanos, vendo-a como a possibilidade de colocar “uma pessoa de bem” no comando do estado. “Eu sou muito ligado a Minas. Toda a minha família é de Minas. Embora esteja morando há muito tempo no Paraná, meu coração tem uma parte de mineiro (… ). Então a gente fica torcendo para ver uma pessoa de bem aí no estado de Minas Gerais. Um estado tão forte com tanta pobreza. Por quê? É você quem vai mudar tudo isso. Tenho certeza. Na minha opinião, do amigo Ratinho, você deve ser candidato”, completou.

O apresentador de TV ainda defendeu a candidatura de Cleitinho como uma forma de o senador conhecer sua força política no estado. Cleitinho lidera com folga todas as pesquisas de intenção de voto para o governo do estado desde o ano passado. No último levantamento da Genial/Quaest, divulgado na semana passada, ele tinha 35% das intenções de voto, mais de vinte pontos à frente do segundo colocado.

Continua após a publicidade

“Todo mundo passa por esse momento de ansiedade e dúvida quando acontece de ter uma candidatura, em especial uma candidatura a governador. Fica, realmente, muita ansiedade, muitos pedidos, muita gente contra e muita gente a favor”, comentou Ratinho.

A questão das dúvidas de Cleitinho se arrasta desde o ano passado, quando, mesmo liderando as pesquisas, ele nunca foi claro ao afirmar se iria para a disputa eleitoral ou não. Em diversos momentos, falava que iria conversar com Deus e ouvir seu coração para se decidir em julho de 2026.

Continua após a publicidade

Após um irmão dele, Matheus, ter morrido no dia 18 de julho, Cleitinho deixou de participar da convenção eleitoral do Republicanos no dia 25 do mesmo mês, uma semana depois, o que levou a sigla a vetar a candidatura dele ao governo mineiro. No mesmo dia do veto, o senador convocou uma coletiva de imprensa para falar de seu luto e dizer que mantinha a candidatura e que iria conversar com os presidentes estadual, Euclydes Pettersen, e nacional, Marcos Pereira, da legenda para tentar “tocar o coração” deles.

Em vídeo divulgado ontem, no entanto, o próprio Cleitinho apareceu chorando para explicar por que iria desistir da candidatura, dizendo que não estava bem por causa do luto e que não poderia cuidar dos mineiros sem antes cuidar de si mesmo e de sua família. Os presidentes nacional e estadual do Republicanos apareceram ao lado dele, dando apoio e afirmando que gostariam que ele fosse candidato, mas que sua decisão pessoal seria respeitada.

Continua após a publicidade

Quando a situação parecia encerrada, o senador Cleitinho voltou atrás na convenção nacional do Republicanos, em Brasília, nesta terça-feira, e afirmou que, agora, queria ser candidato. O ex-prefeito de Patos de Minas Luís Eduardo Falcão (Republicanos-MG), que foi convidado para o espaço de vice, também se pronunciou e disse que a família do senador havia pedido para ele se candidatar.

O Republicanos tem sinalizado que rejeitará o novo pedido. Uma articulação em torno do deputado Marcelo Aro (PP-MG) está em andamento, e o partido deve apoiar a candidatura dele, junto da federação União-PP e do PL.

Continua após a publicidade