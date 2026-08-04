Oferta Mês dos Pais: Receba 4 Revistas Impressas por 32,90
Política

Ratinho pai dá apoio a Cleitinho, adversário do candidato de Ratinho Jr. em Minas Gerais

Apresentador de TV gravou vídeo defendendo que ele vá para a disputa ao comando do estado, o que afetaria a candidatura do governador Mateus Simões (PSD)

Por Pedro Jordão Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 4 ago 2026, 13h18 | Atualizado em 4 ago 2026, 14h56
Apresentador Ratinho
Ratinho, apresentador do SBT (SBT/Divulgação)
Continua após publicidade
Ratinho pai dá apoio a Cleitinho, adversário do candidato de Ratinho Jr. em Minas Gerais Priorizar nos meus resultados Google

O apresentador de TV Carlos Roberto Massa, o Ratinho, declarou apoio à candidatura do senador Cleitinho Azevedo (Republicanos-MG) ao governo de Minas Gerais em vídeo enviado ao parlamentar nesta terça-feira, 4. O quadro deixa ainda mais complexa a eleição mineira, visto que seu filho é o governador do Paraná, Ratinho Jr. (PSD), aliado do governador Mateus Simões (PSD), que seria prejudicado porque disputa espaço no campo da direita com Cleitinho.

“Querido amigo Cleitinho, eu sei que você passa por um momento de dúvidas (…). Você tem sido, não posso falar o mais honesto, mas um senador honesto, trabalhador, que fala a verdade. Eu acho que você vai ser um governador excepcional, um baita de um governador. Na minha opinião, você tem que ser candidato a governador”, declarou o apresentador de TV.

Ratinho, que vive no Paraná, ainda lembrou que nasceu em Minas Gerais e que, por isso, torce pela candidatura do parlamentar do Republicanos, vendo-a como a possibilidade de colocar “uma pessoa de bem” no comando do estado. “Eu sou muito ligado a Minas. Toda a minha família é de Minas. Embora esteja morando há muito tempo no Paraná, meu coração tem uma parte de mineiro (… ). Então a gente fica torcendo para ver uma pessoa de bem aí no estado de Minas Gerais. Um estado tão forte com tanta pobreza. Por quê? É você quem vai mudar tudo isso. Tenho certeza. Na minha opinião, do amigo Ratinho, você deve ser candidato”, completou.

Siga

O apresentador de TV ainda defendeu a candidatura de Cleitinho como uma forma de o senador conhecer sua força política no estado. Cleitinho lidera com folga todas as pesquisas de intenção de voto para o governo do estado desde o ano passado. No último levantamento da Genial/Quaest, divulgado na semana passada, ele tinha 35% das intenções de voto, mais de vinte pontos à frente do segundo colocado.

Continua após a publicidade

“Todo mundo passa por esse momento de ansiedade e dúvida quando acontece de ter uma candidatura, em especial uma candidatura a governador. Fica, realmente, muita ansiedade, muitos pedidos, muita gente contra e muita gente a favor”, comentou Ratinho.

A questão das dúvidas de Cleitinho se arrasta desde o ano passado, quando, mesmo liderando as pesquisas, ele nunca foi claro ao afirmar se iria para a disputa eleitoral ou não. Em diversos momentos, falava que iria conversar com Deus e ouvir seu coração para se decidir em julho de 2026.

Continua após a publicidade

Após um irmão dele, Matheus, ter morrido no dia 18 de julho, Cleitinho deixou de participar da convenção eleitoral do Republicanos no dia 25 do mesmo mês, uma semana depois, o que levou a sigla a vetar a candidatura dele ao governo mineiro. No mesmo dia do veto, o senador convocou uma coletiva de imprensa para falar de seu luto e dizer que mantinha a candidatura e que iria conversar com os presidentes estadual, Euclydes Pettersen, e nacional, Marcos Pereira, da legenda para tentar “tocar o coração” deles.

Em vídeo divulgado ontem, no entanto, o próprio Cleitinho apareceu chorando para explicar por que iria desistir da candidatura, dizendo que não estava bem por causa do luto e que não poderia cuidar dos mineiros sem antes cuidar de si mesmo e de sua família. Os presidentes nacional e estadual do Republicanos apareceram ao lado dele, dando apoio e afirmando que gostariam que ele fosse candidato, mas que sua decisão pessoal seria respeitada.

Continua após a publicidade

Quando a situação parecia encerrada, o senador Cleitinho voltou atrás na convenção nacional do Republicanos, em Brasília, nesta terça-feira, e afirmou que, agora, queria ser candidato. O ex-prefeito de Patos de Minas Luís Eduardo Falcão (Republicanos-MG), que foi convidado para o espaço de vice, também se pronunciou e disse que a família do senador havia pedido para ele se candidatar.

O Republicanos tem sinalizado que rejeitará o novo pedido. Uma articulação em torno do deputado Marcelo Aro (PP-MG) está em andamento, e o partido deve apoiar a candidatura dele, junto da federação União-PP e do PL.

Continua após a publicidade
Publicidade
TAGS:
Cleitinho Azevedo
Eleições 2026
Maquiavel
Minas Gerais
Paraná
Ratinho
Ratinho Júnior
Republicanos
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 88% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 29,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).