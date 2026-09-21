Ratinho Jr. mira o STF e usa voto de Moro em Dino para desgastar adversário no Paraná

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Ratinho Jr. (PSD), governador do Paraná, critica duramente o STF, acusando a Corte de falhar no combate à corrupção e de perder a imparcialidade. Ele pede o afastamento de ministros suspeitos e associa o senador Sergio Moro ao apoio a Flávio Dino, destacando o histórico e ações de Dino no STF. O governador busca apoio para Sandro Alex.

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O governador do Paraná, Ratinho Jr. (PSD), elevou o tom das críticas ao Supremo Tribunal Federal. Em vídeo gravado em apoio ao seu candidato à sucessão, Sandro Alex (PSD), o atual chefe do Executivo paranaense avaliou que a Suprema Corte falha no combate à corrupção, perdeu a imparcialidade e deveria afastar ministros suspeitos de irregularidades.

No registro, Ratinho Jr. lembrou que o senador Sergio Moro (PL), adversário do governismo na disputa pelo Palácio Iguaçu, contribuiu para a crise institucional ao votar a favor da indicação de Flávio Dino para o STF. A fala resgatou o passado de Dino no PCdoB e destacou que foi o próprio magistrado quem pediu vista na semana passada para adiar a abertura de apuração contra o ministro Alexandre de Moraes, no caso envolvendo mensagens trocadas com o ex-controlador do Banco Master, Daniel Vorcaro.

Além das críticas ao Judiciário, o governador pediu votos para o aliado para garantir a continuidade das ações no estado. Na semana passada, Sandro Alex já havia se posicionado sobre o colapso no Supremo ao defender a necessidade de investigação sobre as denúncias, apontando que a omissão de integrantes da Corte tem gerado atrito entre os Poderes da República.