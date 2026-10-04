Raquel Lyra vence João Campos no primeiro turno e se reelege governadora de Pernambuco

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Raquel Lyra (PSD) foi reeleita governadora de Pernambuco no primeiro turno, com 53,26% dos votos válidos, após a apuração de quase todas as urnas. A disputa está matematicamente definida, garantindo seu novo mandato no estado. Entenda os detalhes da vitória.

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Raquel Lyra (PSD) é reeleita governadora de Pernambuco em primeiro turno. Com 100% das urnas apuradas, ela conquistou 53,27% dos votos válidos e derrotou o seu principal adversário, o ex-prefeito do Recife João Campos (PSB), que teve 44,82%.

A vitória de Lyra demonstra sua força política no estado, visto que ela derrota os Campos, até então o clã mais poderoso da política local — o deputado federal mais votado foi Pedro Campos (PSB), irmão de João e filho do ex-governador Eduardo Campos (PSB).

Além disso, a reeleição coloca Raquel acima da polarização nacional, visto que ela não declarou apoio a nenhum presidenciável, nem mesmo o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que é o maior cabo eleitoral do estado e com quem ela mantém uma boa relação.

O apoio de Lula (que teve mais de 60% dos votos válidos em Pernambuco) a Campos se mostrou insuficiente para derrotar a força da máquina estadal de Lyra. Por outro lado, a aliança com o petista foi capaz de eleger os dois candidatos ao Senado que estavam na chapa do socialista, a ex-deputada Marília Arraes (PDT) e o senador Humberto Costa (PT).