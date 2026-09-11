Raquel Lyra, candidata à reeleição em PE pelo PSD, participa de sabatina de VEJA
Governadora de Pernambuco será entrevistada às 14h, com transmissão ao vivo pela VEJA+ TV, pelo site e pelos canais digitais da revista
A governadora de Pernambuco e candidata à reeleição pelo PSD, Raquel Lyra, é a entrevistada desta sexta-feira, 11, da série de sabatinas promovida por VEJA para as eleições de 2026. A iniciativa reúne os principais candidatos aos governos estaduais e integra a cobertura especial da revista para o pleito.
A entrevista será realizada às 14h, com transmissão ao vivo pela VEJA+ TV, pelo site e pelos canais digitais de VEJA. A sabatina será conduzida pela colunista Marcela Rahal, com participação do editor de política José Benedito e do colunista Diogo Schelp.
Na sabatina, Raquel Lyra deverá responder a perguntas sobre sua gestão à frente do governo de Pernambuco, suas propostas para um eventual segundo mandato e os principais temas da disputa estadual.
As sabatinas com os candidatos aos governos estaduais fazem parte da cobertura eleitoral de VEJA e colocam os postulantes diante de questões sobre seus programas, propostas e os principais desafios de cada estado.