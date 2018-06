Raquel Dodge pede que empresário Arthur Machado volte à cadeia

A procuradora-geral da República, Raquel Dodge, pediu nesta quarta-feira, 14, ao ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), o restabelecimento da prisão preventiva do empresário Arthur Pinheiro Machado, investigado na Operação Rizoma, que apura desvios de fundos de pensão.

No recurso, Dodge afirma que a decisão liminar do ministro que soltou Pinheiro Machado, tomada no dia 7 de junho, possui obscuridade, contradição e omissão. A procuradora-geral menciona o fato de Gilmar Mendes ter sustentado na decisão que o segundo decreto de prisão do empresário seria um “inconformismo com a ordem de habeas corpus anteriormente deferida por este Tribunal”.

“Não há fatos concretos a justificar o novo decreto cautelar. A restrição da liberdade de um indivíduo não pode sofrer restrições amparada em hipóteses ou conjecturas”, entendeu Gilmar.

A Rizoma foi deflagrada em 11 de abril. Pinheiro Machado e outros 15 investigados – entre eles o ex-tesoureiro do PT João Vaccari Neto e o lobista Milton Lyra, ligado ao MDB – foram denunciados pelo MPF em 15 de maio.

Segundo a denúncia apresentada pela força-tarefa da Operação Lava Jato no Rio de Janeiro,, Arthur Machado pagou propina e fez uso da rede de doleiros integrada por Vinícius Claret, o Juca Bala, e Cláudio Fernando de Souza, conhecido como Tony, para “comprar” reais em espécie no Brasil e entregar os valores a agentes públicos e seus emissários.

Os procuradores ainda acusam o empresário de chefiar “uma organização criminosa formada com o objetivo de lesar os cofres de fundos de pensão e obter proveitos financeiros de investimentos realizados nas empresas pertencentes ao seu grupo econômico ou que possuem sua participação”.

Raquel Dodge ainda argumenta que a liberdade a Pinheiro Machado é contraditória com a decisão que, em 24 de maio, havia negado que ele deixasse a prisão. No recurso, a PGR ainda rebate o entendimento de que a prisão é indevida por tratar-se de crimes antigos.

“Dizer que crimes praticados em dezembro de 2017 não são aptos a justificar uma prisão preventiva decretada no início de 2018, por não serem contemporâneos, seria o mesmo que dizer que esta modalidade de prisão apenas se justifica diante de fatos criminosos presentes – o que, a toda evidência, equivaleria a eliminar a prisão preventiva do ordenamento jurídico pátrio, fazendo subsistir, em seu lugar, apenas a prisão em flagrante”, afirmou.