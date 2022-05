Randolfe sobre caseiro e ex de Bolsonaro: “Mais um capítulo lamentável”

O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) classificou como “mais um capítulo lamentável” o escândalo envolvendo a ex-mulher do presidente Jair Bolsonaro (PL) Ana Cristina Valle e seu antigo caseiro, Marcelo Nogueira.

Uma reportagem publicada na última edição de VEJA mostra que o caseiro vem chantageando e ameaçando Ana Cristina de morte. Nesta entrevista, ele admite que pediu dinheiro, mas que teria sido uma brincadeira. Já em relação às ameaças, nega que as tenha feito, apesar dos áudios publicados não deixarem dúvidas. O ex-funcionário se apresenta como homem-bomba e diz ter testemunhado o esquema das rachadinhas.

“Retrata bem o tipo de gente que lamentavelmente em 2018 chegou ao núcleo de poder no Brasil. Esse cara que trabalhou com a ex-esposa de Bolsonaro nada mais é do que um retrato do tipo de gente que foi levado por ele para governar o país”, diz o senador, que integra a coordenação da campanha presidencial de Lula. “Em caso de chantagem, o primeiro lado criminoso é quem está chantageando. Se o outro lado nada deve, denuncia a chantagem.”

Para o senador Humberto Costa (PT-PE), o escândalo faz parte da rotina da família do presidente. “Intrigas, ameaças, chantagem e corrupção: mais um dia comum no submundo da família Bolsonaro. A República da Rachadinha Segue mostrando o Brasil a que interesse atende no comando do país”, escreveu o petista em uma rede social.