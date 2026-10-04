Rafael Fonteles conquista novo mandato e permanece no governo do Piauí

Rafael Fonteles (PT) foi reeleito governador do Piauí neste domingo, 4. Com 84,50% das urnas apuradas neste momento, a disputa está matematicamente definida no estado, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Neste momento, Fonteles tem 70,21% dos votos válidos.

Fonteles chegou à eleição depois de quatro anos no comando do Piauí. Antes de assumir o Palácio de Karnak, foi secretário de Estado da Fazenda e coordenou a equipe de transição do governo estadual.

A vitória mantém o PT no Executivo piauiense, que está sob comando do estado desde 2015.