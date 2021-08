“Querem decidir as coisas no tapetão”, diz Bolsonaro em motociata

Na manhã deste sábado, 7, o presidente Jair Bolsonaro participa de mais uma motociata com apoiadores, desta vez em Florianópolis, Santa Catarina. Ao chegar ao ponto de encontro, por volta das 10h30, o presidente declarou em uma live em suas redes sociais que “querem decidir as coisas no tapetão no Brasil”, se referindo à polêmica sobre as urnas eletrônicas. “Não pode ser dessa maneira. A democracia nasce do voto responsável e contabilizado”.

A expressão “no tapetão” é utilizada no futebol quando o resultado de um jogo é posteriormente questionado na Justiça. Nesta semana, foi enviado o pedido de um inquérito ao Supremo Tribunal Federal a respeito da disseminação de Fake News sobre a vulnerabilidade da urna eletrônica.

Aceno a aliados

Há meses em campanha eleitoral para o pleito presidencial do ano que vem, nesta manhã o presidente tomou café da manhã com militares, políticos da região e aliados, entre eles o pastor Silas Malafaia, o ex-senador Magno Malta (PL-SC), o deputado federal Daniel Freitas (PSL-SC) e o senador Jorginho Freitas (PL-SC). Desde sexta-feira Bolsonaro vem realizando encontros na região, como um almoçou com empresários em Joinville, onde foi homenageado com a medalha Ordem da Machadinha.

Durante a motociata, o presidente dirigiu uma moto com o senador Jorginho Mello (PL-SC) na garupa, parando diversas vezes para tirar fotos com apoiadores, sem máscaras e em aglomerações. Em uma parada em uma ponte, Bolsonaro acenou com a bandeira do estado e declarou que “Com vocês, a gente ganha a guerra”.