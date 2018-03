Quem você conhece mais: os 11 do STF ou os 11 da seleção?

É ano de Copa do Mundo, desta vez na Rússia, e a seleção brasileira é, de novo, uma das favoritas ao título. Depois de liderar as eliminatórias com autoridade – após a chegada do técnico Tite -, o time brasileiro fez os ajustes finais em março com duas vitórias categóricas: bateu os anfitriões russos (3 a 0, no estádio da final do Mundial) e espantou o fantasma alemão com um triunfo de 1 a 0 em Berlim.

Mas também é ano eleitoral, com a classe política em peso enrolada com a Justiça. No centro da confusão está o Supremo Tribunal Federal, que na semana que vem, no dia 4, vai decidir se o até agora favorito a vencer a corrida presidencial, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), será ou não preso em razão da condenação em segunda instância na Operação Lava Jato. O desfecho do caso desperta igualmente paixões, com torcidas pró e contra o petista se engalfinhando nas redes sociais.

VEJA tem uma dúvida sincera. Quem você conhece mais: os 11 ministros do STF ou os 11 titulares que provavelmente Tite colocará em campo para tentar o hexa na Copa da Rússia? Os testes abaixo vão elucidar a questão.

Mas antes uma nota importante: se quem são os 11 ministros do Supremo é algo sobre o qual não há controvérsia, os 11 titulares de Tite são uma coisa mais difícil de cravar. Na montagem do time principal, VEJA levou em consideração a equipe que o técnico tem escalado com mais frequência, mas também as últimas novidades dos dois últimos amistosos, onde ficou claro que tem gente perdendo e gente ganhando lugar no coração do técnico. O time titular, portanto, é fruto de uma avaliação da redação.

Vamos ao teste: