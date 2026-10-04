Quem teve mais votos na urna da Papuda, em Brasília

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi o candidato que teve mais votos para a Presidência entre os presos provisórios do Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília, neste domingo, 4.

Na seção 420 da 18ª zona eleitoral do Distrito Federal, havia 185 eleitores aptos: entre eles, o ex-dono do Banco Master Daniel Vorcaro e o “Careca do INSS”, como ficou conhecido o lobista Antônio Camilo Antunes, principal rosto do esquema de desvios de aposentadorias e pensões pagos pela Previdência. O resultado foi o seguinte:

Lula (PT): 74 votos

Flávio Bolsonaro (PL): 70 votos

Ronaldo Caiado (PSD): 6 votos

Renan Santos (Missão): 4 votos

Augusto Cury (Avante): 2 votos

Só podem votar na prisão os presos provisórios, como é o caso de Vorcaro e do Careca. Os presos condenados, de fato, perdem os direitos políticos.

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Em âmbito nacional, Flávio terminou à frente. Com 99,89% das urnas apuradas, o senador obteve 47,06% dos votos, contra 45,13% do presidente.