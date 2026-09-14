Quem tem o eleitor mais preparado para votar, segundo a nova pesquisa BTG/Nexus

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Nova pesquisa BTG/Nexus revela um dado inédito: a familiaridade dos eleitores com o número de urna de seus candidatos, a poucas semanas do pleito. O levantamento detalha quem sabe (ou não) o número de Lula, Flávio Bolsonaro e outros nomes, oferecendo um retrato prático do grau de decisão e conhecimento do eleitorado.

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A três semanas do primeiro turno, a nova pesquisa BTG/Nexus divulgada nesta segunda-feira, 14, mediu um dado pouco explorado da disputa presidencial: quantos eleitores sabem de memória o número de urna do candidato em que pretendem votar.

Entre os entrevistados que escolheram algum nome no cenário estimulado de primeiro turno, 79% dizem saber o número e acertam. Outros 16% afirmam não saber, 4% não se lembram e 1% diz conhecer o número, mas informa um número incorreto. O primeiro turno das eleições está marcado para 4 de outubro.

Quantos eleitores de Lula sabem o número do presidente?

Entre os eleitores que declararam voto em Luiz Inácio Lula da Silva no primeiro turno, 89% dizem saber e acertam o número de urna do candidato. Outros 9% não sabem responder, 2% afirmam não se lembrar e nenhum dos entrevistados desse grupo aparece dizendo saber o número e errando a resposta. Lula aparece com 42% das intenções de voto no principal cenário estimulado da pesquisa.

E entre os eleitores de Flávio Bolsonaro?

Entre os eleitores de Flávio Bolsonaro, 83% acertam o número de urna do senador. Outros 13% não sabem informar, 3% dizem não se lembrar e 1% afirma saber, mas dá uma resposta incorreta. Flávio registra 37% das intenções de voto no mesmo cenário de primeiro turno.

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Como estão os eleitores dos demais candidatos?

O grau de conhecimento varia mais entre os candidatos que aparecem atrás de Lula e Flávio. Entre os eleitores de Ronaldo Caiado, 73% dizem saber e acertam seu número. Outros 17% não sabem, 6% não se lembram e 4% erram.

No caso de Augusto Cury, 54% acertam, 32% não sabem, 11% não lembram e 3% erram. Entre os eleitores de Renan Santos, 22% sabem e acertam; 62% não sabem, 11% não lembram e 5% erram.

Zema registra o menor percentual entre os nomes destacados nesse recorte: 20% de seus eleitores acertam o número, enquanto 50% não sabem, 16% não lembram e 14% dizem saber, mas erram.

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O que esse dado mede na reta final?

A pergunta foi feita apenas aos entrevistados que haviam escolhido algum candidato no primeiro cenário estimulado de primeiro turno, grupo que representa 94% da amostra.

O entrevistado precisava responder espontaneamente qual era o número de urna do candidato indicado anteriormente, sem que fossem apresentadas alternativas.

O dado oferece um retrato do grau de conhecimento prático do eleitor sobre sua escolha às vésperas da votação, mas não permite concluir, isoladamente, que quem conhece o número tenha maior probabilidade de comparecer ou efetivamente votar naquele candidato.

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Como está a certeza do voto?

A pesquisa mostra, ao mesmo tempo, um eleitorado com elevado grau de decisão. Entre aqueles que escolheram algum candidato no primeiro turno, 83% afirmam que o voto já está tomado e não vai mais mudar, enquanto 17% admitem trocar de escolha.

Entre os eleitores de Lula, 89% dizem que a decisão é definitiva. Entre os de Flávio, são 86%.

Qual a metodologia da pesquisa?

A 14ª rodada da pesquisa BTG/Nexus ouviu 2.003 eleitores por telefone entre os dias 11 e 13 de setembro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-04076/2026.

VEJA+IA: Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.