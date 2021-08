Quem são os sete deputados que votaram contra a cassação de Flordelis 

Um total de sete deputados federais votou contra a cassação de Flordelis dos Santos Souza (PSD-RJ) no plenário da Câmara nesta quarta-feira, 11. De direita, esquerda e centrão, o pequeno grupo foi vencido pelos 437 votos dos colegas que selaram o destino político da parlamentar, que também é cantora gospel e estava em sua primeira legislatura na Casa.

A lista dos que se posicionaram contrários ao afastamento começa com o deputado de esquerda Glauber Braga (PSOL-RJ). Ele chegou a propor que a suspensão do mandato de Flordelis fosse votada antes que se abrisse o pleito que definiria a cassação. A eventual suspensão do mandato duraria até que saísse a decisão do Tribunal do Júri no Rio. O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), abriu espaço para que emendas fossem apresentadas – entretanto, elas deveriam ter, no mínimo, 103 assinaturas de congressistas. Mas nenhum dos pares de Flordelis, tampouco Braga, apresentou proposta.

Três deputados do centrão também quiseram poupar Flordelis da pena imposta pela maioria: Carlos Gaguim (DEM-TO), Dimas Fabiano (PP-MG) e Fausto Pinato (PP-SP) se opuseram ao afastamento. Legisladores de partidos da direita encerram o pequeno rol: Jorge Braz (Republicanos-RJ), Leda Sadala (Avante-Amapá) e Maria Rosas (Republicanos-SP).

De todos que votaram pela absolvição de Flordelis na Câmara, somente o deputado esquerdista se manifestou em plenário. A parlamentar fluminense foi cassada por quebra de decoro – de acordo com o relatório da Comissão de Ética, ela lançou mão das prerrogativas do cargo para obstruir as investigações e coagir as testemunhas do caso. Ela é acusada pela Polícia Civil e pelo Ministério Público do Rio de Janeiro de ser a mandante da morte do marido, o pastor Anderson do Carmo, em 16 de junho de 2019, na garagem da casa em que o casal vivia com 55 filhos em Niterói, na região metropolitana da capital. Seis deles estão presos e são apontados pelas participações no complô do assassinato do pastor. Flordelis diz que é inocente e põe a culpa nos filhos que já estão presos. A primeira parte do julgamento, que envolveu oitivas de testemunhas e da própria Flordelis, já foi concluída – falta apenas o Tribunal de Justiça do Rio marcar a data do júri popular.