Quem são os senadores bolsonaristas que o STF considera moderados e que podem ajudar a barrar impeachments de ministros
Mapeamento informal do tribunal inclui parlamentares recém-eleitos e relatores para negociar a estabilidade institucional
A busca por interlocução no Congresso Nacional levou magistrados do Supremo Tribunal Federal a identificarem senadores eleitos e atuantes do bloco bolsonarista abertos a negociações, conforme mostra matéria de VEJA. Ao mapear nomes de perfil menos radical, a Corte tenta erguer pontes pragmáticas com a oposição e desidratar o apoio a medidas contrárias ao Judiciário, como pedidos de impeachments.
Quais parlamentares fazem parte do mapeamento do tribunal?
Conforme relatos obtidos de magistrados, a listagem informal inclui o senador Eduardo Gomes (PL-TO), relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2027, e Reinaldo Azambuja (PL-MT), ex-governador do Mato Grosso e antigo quadro do PSDB recém-eleito senador. Os juízes consideram esses políticos vocacionados à conversa e não os alinham ao grupo bolsonarista raiz. A inclusão desses quadros demonstra o esforço da Corte em identificar interlocutores pragmáticos no Senado que assumirá posições de destaque a partir do mês de fevereiro.
Por que o nome de Mauro Mendes é avaliado para conversas?
O senador eleito Mauro Mendes (União Brasil-MT), ex-governador do Mato Grosso, também figura entre os políticos observados pelo tribunal. Embora tenha feito manifestações públicas em apoio à abertura de apuração sobre a ligação do ministro Alexandre de Moraes com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro e defendido um rearranjo institucional, membros da Corte vislumbram margem para diálogo. Na leitura desses magistrados, as posições assumidas pelo parlamentar não inviabilizam a construção de um canal direto de negociação entre o Poder Judiciário e o Congresso.
Como o STF reagiu à atuação de Rogério Marinho?
O tribunal também emitiu alertas indiretos ao senador Rogério Marinho (PL-RN) para que diminuísse a ênfase no discurso pelo impedimento de ministros. Integrantes do Supremo avaliam que o ex-coordenador da campanha presidencial de Flávio Bolsonaro tem influência reduzida sobre os integrantes do PL, sobretudo após a saída do ex-candidato para os Estados Unidos. Com o enfraquecimento do partido gerado por esse episódio, os magistrados apostam na aproximação direta com a base moderada para enfraquecer o ímpeto da bancada contrária à Corte.
VEJA+IA: Este conteúdo de pesquisa foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.