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Para conter investidas de impeachment e medidas hostis no Congresso, ministros do STF mapeiam senadores da oposição com perfil moderado para abrir canais de diálogo pragmático. Nomes como Eduardo Gomes, Reinaldo Azambuja e Mauro Mendes entram no radar da Corte para desarmar tensões institucionais.

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A busca por interlocução no Congresso Nacional levou magistrados do Supremo Tribunal Federal a identificarem senadores eleitos e atuantes do bloco bolsonarista abertos a negociações, conforme mostra matéria de VEJA. Ao mapear nomes de perfil menos radical, a Corte tenta erguer pontes pragmáticas com a oposição e desidratar o apoio a medidas contrárias ao Judiciário, como pedidos de impeachments.

Quais parlamentares fazem parte do mapeamento do tribunal?

Conforme relatos obtidos de magistrados, a listagem informal inclui o senador Eduardo Gomes (PL-TO), relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2027, e Reinaldo Azambuja (PL-MT), ex-governador do Mato Grosso e antigo quadro do PSDB recém-eleito senador. Os juízes consideram esses políticos vocacionados à conversa e não os alinham ao grupo bolsonarista raiz. A inclusão desses quadros demonstra o esforço da Corte em identificar interlocutores pragmáticos no Senado que assumirá posições de destaque a partir do mês de fevereiro.

Por que o nome de Mauro Mendes é avaliado para conversas?

O senador eleito Mauro Mendes (União Brasil-MT), ex-governador do Mato Grosso, também figura entre os políticos observados pelo tribunal. Embora tenha feito manifestações públicas em apoio à abertura de apuração sobre a ligação do ministro Alexandre de Moraes com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro e defendido um rearranjo institucional, membros da Corte vislumbram margem para diálogo. Na leitura desses magistrados, as posições assumidas pelo parlamentar não inviabilizam a construção de um canal direto de negociação entre o Poder Judiciário e o Congresso.

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Como o STF reagiu à atuação de Rogério Marinho?

O tribunal também emitiu alertas indiretos ao senador Rogério Marinho (PL-RN) para que diminuísse a ênfase no discurso pelo impedimento de ministros. Integrantes do Supremo avaliam que o ex-coordenador da campanha presidencial de Flávio Bolsonaro tem influência reduzida sobre os integrantes do PL, sobretudo após a saída do ex-candidato para os Estados Unidos. Com o enfraquecimento do partido gerado por esse episódio, os magistrados apostam na aproximação direta com a base moderada para enfraquecer o ímpeto da bancada contrária à Corte.

VEJA+IA: Este conteúdo de pesquisa foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.