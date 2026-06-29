Quem são os poucos parlamentares lembrados pelo eleitor em pesquisa Datafolha
Dois em cada três eleitores disseram não se lembrar em quem votaram para o legislativo nas eleições de 2022
Uma pesquisa inédita do Datafolha divulgada neste domingo, 28, revela que a maioria dos brasileiros não lembra em quem votou para deputado ou senador nas últimas eleições, nem lembra do nome de qualquer um dos parlamentares.
O instituto faz o levantamento em meio ao interesse crescente pela eleição de senadores, que têm a prerrogativa de fazer o impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. Entretanto, o nível de envolvimento com o legislativo ainda é baixo: 67% não se recordam em quem votaram para a Câmara, enquanto para o Senado, esse número é de 66%. Quanto ao nível do desconhecimento em geral do legislativo federal, 68% não conseguiram citar o nome de nenhum deputado e 75%, de nenhum senador.
Dentre os poucos que puderam mencionar alguém, a lista dos parlamentares citados foi restrita: apenas seis dos 513 deputados foram citados, e quinze dos 81 senadores. Nikolas Ferreira (PL-MG) e Érika Hilton (PSOL-SP) foram os mais lembrados da Câmara, enquanto Flávio Bolsonaro e Romário (PL-RJ), foram os mais citados no Senado.
Veja quem foram os parlamentares lembrados:
Câmara dos Deputados
- Nikolas Ferreira (PL-MG): 6%
- Erika Hilton (PSOL-SP): 4%
- Kim Kataguiri (Missão-SP): 1%
- Sâmia Bomfim (PSOL-SP): 1%
- Lindbergh Farias (PT-RJ): 1%
- Gustavo Gayer (PL-GO): 1%
- Eduardo Bolsonaro (PL-SP): 1%
- Cleitinho (Republicanos-MG)*: 1%
- Nenhum: 36%
- Não sabe: 32%
Senado
- Flávio Bolsonaro (PL-RJ): 3%
- Romário (PL-RJ): 2%
- Cleitinho (Republicanos-MG): 2%
- Sergio Moro (PL-PR): 2%
- Damares Alves (Republicanos-DF): 1%
- Davi Alcolumbre (União Brasil-AP): 1%
- Astronauta Marcos Pontes (PL-SP): 1%
- Eduardo Braga (MDB-AM): 1%
- Jader Barbalho (MDB-PA): 1%
- Otto Alencar (PSD-BA): 1%
- Renan Calheiros (MDB-AL): 1%
- Esperidião Amin (PP-SC): 1%
- Nikolas Ferreira (PL-MG)*: 1%
- Eduardo Girão (Novo-CE): 1%
- Rogério Marinho (PL-RN): 1%
- Hamilton Mourão (Republicanos-RS): 1%
- Nenhum: 40%
- Não sabe: 32%
*Nikolas foi citado erroneamente como senador, e Cleitinho (Republicanos), como deputado.
Sobre a pesquisa
O Datafolha entrevistou 2.004 eleitores entre os dias 17 e 18 de junho. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, e o protocolo de registro no TSE, BR-09956/2026.