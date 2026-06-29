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Política

Quem são os poucos parlamentares lembrados pelo eleitor em pesquisa Datafolha

Dois em cada três eleitores disseram não se lembrar em quem votaram para o legislativo nas eleições de 2022

Por Anna Satie Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 jun 2026, 11h56 | Atualizado em 29 jun 2026, 12h15
Quatro políticos, um homem jovem, uma mulher e dois mais velhos, em trajes formais, falando em microfones em um plenário
Parlamentares mais lembrados em pesquisa Datafolha: da esquerda para a direita, os deputados Nikolas Ferreira e Erika Hilton e os senadores Flávio Bolsonaro e Romário (Bruno Spada e Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados e Carlos Moura/Agência Senado)
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Quem são os poucos parlamentares lembrados pelo eleitor em pesquisa Datafolha Priorize VEJA no Google

Uma pesquisa inédita do Datafolha divulgada neste domingo, 28, revela que a maioria dos brasileiros não lembra em quem votou para deputado ou senador nas últimas eleições, nem lembra do nome de qualquer um dos parlamentares.

O instituto faz o levantamento em meio ao interesse crescente pela eleição de senadores, que têm a prerrogativa de fazer o impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. Entretanto, o nível de envolvimento com o legislativo ainda é baixo: 67% não se recordam em quem votaram para a Câmara, enquanto para o Senado, esse número é de 66%. Quanto ao nível do desconhecimento em geral do legislativo federal, 68% não conseguiram citar o nome de nenhum deputado e 75%, de nenhum senador.

Dentre os poucos que puderam mencionar alguém, a lista dos parlamentares citados foi restrita: apenas seis dos 513 deputados foram citados, e quinze dos 81 senadores. Nikolas Ferreira (PL-MG) e Érika Hilton (PSOL-SP) foram os mais lembrados da Câmara, enquanto Flávio Bolsonaro e Romário (PL-RJ), foram os mais citados no Senado.

Veja quem foram os parlamentares lembrados: 

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Câmara dos Deputados

  • Nikolas Ferreira (PL-MG): 6%
  • Erika Hilton (PSOL-SP): 4%
  • Kim Kataguiri (Missão-SP): 1%
  • Sâmia Bomfim (PSOL-SP): 1%
  • Lindbergh Farias (PT-RJ): 1%
  • Gustavo Gayer (PL-GO): 1%
  • Eduardo Bolsonaro (PL-SP): 1%
  • Cleitinho (Republicanos-MG)*: 1%
  • Nenhum: 36%
  • Não sabe: 32%

Senado

  • Flávio Bolsonaro (PL-RJ): 3%
  • Romário (PL-RJ): 2%
  • Cleitinho (Republicanos-MG): 2%
  • Sergio Moro (PL-PR): 2%
  • Damares Alves (Republicanos-DF): 1%
  • Davi Alcolumbre (União Brasil-AP): 1%
  • Astronauta Marcos Pontes (PL-SP): 1%
  • Eduardo Braga (MDB-AM): 1%
  • Jader Barbalho (MDB-PA): 1%
  • Otto Alencar (PSD-BA): 1%
  • Renan Calheiros (MDB-AL): 1%
  • Esperidião Amin (PP-SC): 1%
  • Nikolas Ferreira (PL-MG)*: 1%
  • Eduardo Girão (Novo-CE): 1%
  • Rogério Marinho (PL-RN): 1%
  • Hamilton Mourão (Republicanos-RS): 1%
  • Nenhum: 40%
  • Não sabe: 32%
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*Nikolas foi citado erroneamente como senador, e Cleitinho (Republicanos), como deputado.  

Sobre a pesquisa

O Datafolha entrevistou 2.004 eleitores entre os dias 17 e 18 de junho. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, e o protocolo de registro no TSE, BR-09956/2026.

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