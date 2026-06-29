Quem são os poucos parlamentares lembrados pelo eleitor em pesquisa Datafolha

Uma pesquisa inédita do Datafolha divulgada neste domingo, 28, revela que a maioria dos brasileiros não lembra em quem votou para deputado ou senador nas últimas eleições, nem lembra do nome de qualquer um dos parlamentares.

O instituto faz o levantamento em meio ao interesse crescente pela eleição de senadores, que têm a prerrogativa de fazer o impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. Entretanto, o nível de envolvimento com o legislativo ainda é baixo: 67% não se recordam em quem votaram para a Câmara, enquanto para o Senado, esse número é de 66%. Quanto ao nível do desconhecimento em geral do legislativo federal, 68% não conseguiram citar o nome de nenhum deputado e 75%, de nenhum senador.

Dentre os poucos que puderam mencionar alguém, a lista dos parlamentares citados foi restrita: apenas seis dos 513 deputados foram citados, e quinze dos 81 senadores. Nikolas Ferreira (PL-MG) e Érika Hilton (PSOL-SP) foram os mais lembrados da Câmara, enquanto Flávio Bolsonaro e Romário (PL-RJ), foram os mais citados no Senado.

Veja quem foram os parlamentares lembrados:

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Câmara dos Deputados

Nikolas Ferreira (PL-MG): 6%

6% Erika Hilton (PSOL-SP): 4%

4% Kim Kataguiri (Missão-SP): 1%

1% Sâmia Bomfim (PSOL-SP): 1%

1% Lindbergh Farias (PT-RJ): 1%

1% Gustavo Gayer (PL-GO): 1%

1% Eduardo Bolsonaro (PL-SP): 1%

1% Cleitinho (Republicanos-MG)*: 1%

1% Nenhum: 36%

36% Não sabe: 32%

Senado

Flávio Bolsonaro (PL-RJ): 3%

3% Romário (PL-RJ): 2%

2% Cleitinho (Republicanos-MG): 2%

2% Sergio Moro (PL-PR): 2%

2% Damares Alves (Republicanos-DF): 1%

1% Davi Alcolumbre (União Brasil-AP): 1%

1% Astronauta Marcos Pontes (PL-SP): 1%

1% Eduardo Braga (MDB-AM): 1%

1% Jader Barbalho (MDB-PA): 1%

1% Otto Alencar (PSD-BA): 1%

1% Renan Calheiros (MDB-AL): 1%

1% Esperidião Amin (PP-SC): 1%

1% Nikolas Ferreira (PL-MG)*: 1%

1% Eduardo Girão (Novo-CE): 1%

1% Rogério Marinho (PL-RN): 1%

1% Hamilton Mourão (Republicanos-RS): 1%

1% Nenhum: 40%

40% Não sabe: 32%

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*Nikolas foi citado erroneamente como senador, e Cleitinho (Republicanos), como deputado.

Sobre a pesquisa

O Datafolha entrevistou 2.004 eleitores entre os dias 17 e 18 de junho. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, e o protocolo de registro no TSE, BR-09956/2026.