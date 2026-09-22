Quem são os ministros do STF melhor e pior avaliados pelos brasileiros, segundo pesquisa AtlasIntel

Uma pesquisa da AtlasIntel divulgada nesta terça-feira, 22, mostra quem são os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) melhor e pior avaliados na opinião pública dos brasileiros. Cármen Lúcia, única mulher da Corte, é quem mais tem avaliações positivas, enquanto Dias Toffoli é quem tem a pior imagem pública. A pesquisa foi feita depois da polêmica sessão do dia 15 de setembro, marcada por bate-boca e acusações mútuas, em que os ministros avaliaram se iriam ou não julgar Alexandre de Moraes pelos seus vínculos com o Master.

O levantamento questionou aos entrevistados se eles classificariam a imagem de cada um dos dez ministros do STF (uma cadeira está vaga) como positiva, negativa ou “não sei”. Os mais bem avaliados são Cármen Lúcia, que tem uma imagem positiva para 47% dos entrevistados, mesmo percentual ostentado por André Mendonça. A ministra fica na frente porque tem 38% de imagem negativa, contra 48% do seu colega de toga.

Depois dos dois, o ministro com a melhor avaliação é Flávio Dino: 44% dos entrevistados disseram que a sua imagem é positiva e 50%, negativa. Em quarto lugar, aparece Alexandre de Moraes. Apesar de ser o ministro que mais acumula pedidos de impeachment do Senado e de ser alvo de grupos conservadores que reprovam a sua condução no caso do golpe, 36% disseram que ele tem uma boa imagem. A rejeição, no entanto, é alta: 59% dos entrevistados têm uma imagem ruim dele.

Os que têm as piores avaliações são Nunes Marques e Dias Toffoli, ambos ministros que se declararam impedido e suspeito (respectivamente) no julgamento do dia 15. Apenas 12% dos entrevistados têm uma imagem positiva de Nunes Marques, contra 63% que o avaliam negativamente. Apenas 5% veem Toffoli com bons olhos, enquanto 79% dos entrevistados têm uma imagem negativa dele.

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O presidente da Corte, Edson Fachin, tem uma imagem boa para 22% dos entrevistados e ruim para 54%.

Confiança na Corte

Essa mesma pesquisa também avaliou como está a confiança dos brasileiros no STF: 61% dos entrevistados disseram que não confiam no trabalho da instituição e nos ministros, contra 27,8% que confiam. Os que não souberam ou não quiseram responder são 11,1%.

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Sobre a pesquisa

O levantamento ouviu 1.852 pessoas entre os dias 17 e 21 de setembro deste ano. A pesquisa, encomendada pelo Estado de S. Paulo, tem uma margem de erro de dois pontos percentuais, que podem oscilar para mais ou para menos, e tem um nível de confiança de 95%.