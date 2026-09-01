Nova pesquisa mostra quem são os eleitores que mais dizem que irão votar em Augusto Cury

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Nova pesquisa Real Time Big Data detalha o perfil do eleitor de Augusto Cury, que se consolida como terceira via na corrida presidencial. O escritor atrai principalmente mulheres, católicos e moradores do Sudeste, superando políticos experientes e mostrando uma base eleitoral distinta.

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Levantamento do instituto Real Time Big Data feito entre os dias 27 e 31 de agosto e divulgado nesta terça-feira, 1º, mostra o escritor Augusto Cury (Avante), com 11% das intenções de voto, atrás apenas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que tem 38%, e do senador Flávio Bolsonaro (PL), que aparece com 30% — veja aqui a reportagem sobre a pesquisa.

Os números confirmam tendência detectada pelos levantamentos Nexus /BTG e AtlasIntel/Bloomberg, divulgados na segunda-feira, 31, que também mostram o autor de best-sellers de autoajuda como o terceiro colocado da corrida ao Palácio do Planalto, à frente de outro estreante na corrida presidencial, Renan Santos (Missão), e de políticos mais experientes como os ex-governadores Ronaldo Caiado (PSD) e Romeu Zema (Novo).

Mas quais são os eleitores que mais dizem que pretendem votar em Augusto Cury, quando as urnas se abrirem em outubro deste ano?

Segundo o Real Time Big Data, o escritor consegue os seus melhores percentuais entre mulheres (15%), católicos (14%), aqueles que ganham mais de cinco salários mínimos (14%) e moradores da Região Sudeste.

Já os que menos sinalizam para Cury são os homens (7%), os evangélicos (7%) e os moradores do Norte e do Nordeste (ambos também com 7%).

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Veja as intenções de voto em Augusto Cury por faixa do eleitorado, segundo o Real Time Big Data:

Mulheres

15%

Católicos

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14%

Quem ganha mais de cinco salários mínimos

14%

Moradores da Região Sudeste

14%

Quem tem 60 anos de idade ou mais

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13%

Quem ganha de dois a cinco salários mínimos

12%

Moradores da Região Sul

11%

Eleitores com 35 a 59 anos de idade

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11%

Quem ganha até dois salários mínimos

9%

Sem religião/outras religiões

9%

Moradores do Centro-Oeste

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9%

Quem tem de 16 a 34 anos de idade

9%

Evangélicos

7%

Moradores da Região Nordeste

7%

Moradores da Região Norte

7%

Homens

7%

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A pesquisa

O levantamento Real Time Big Data foi feito entre os dias 27 e 31 de agosto em todo o território nacional e tem margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos. O registro no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) foi feito sob o número BR-03490/2026.