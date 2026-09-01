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Política

Nova pesquisa mostra quem são os eleitores que mais dizem que irão votar em Augusto Cury

Levantamento do Real Time Big Data foi divulgado nesta terça-feira, 1º, e confirma tendência detectada por outros institutos

Por José Benedito da Silva Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 1 set 2026, 07h00
Homem de óculos e terno azul-marinho, camisa clara, fala ao microfone com a mão esquerda levantada, em um palco com tela azul ao fundo exibindo logos
Augusto Cury participa de congresso em São Paulo durante campanha para a Presidência (Divulgação/Campanha/.)
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Nova pesquisa mostra quem são os eleitores que mais dizem que irão votar em Augusto Cury Priorizar nos meus resultados Google

Levantamento do instituto Real Time Big Data feito entre os dias 27 e 31 de agosto e divulgado nesta terça-feira, 1º, mostra o escritor Augusto Cury (Avante), com 11% das intenções de voto, atrás apenas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que tem 38%, e do senador Flávio Bolsonaro (PL), que aparece com 30% — veja aqui a reportagem sobre a pesquisa.

Os números confirmam tendência detectada pelos levantamentos Nexus /BTG e AtlasIntel/Bloomberg, divulgados na segunda-feira, 31, que também mostram o autor de best-sellers de autoajuda como o terceiro colocado da corrida ao Palácio do Planalto, à frente de outro estreante na corrida presidencial, Renan Santos (Missão), e de políticos mais experientes como os ex-governadores Ronaldo Caiado (PSD) e Romeu Zema (Novo).

Mas quais são os eleitores que mais dizem que pretendem votar em Augusto Cury, quando as urnas se abrirem em outubro deste ano?

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Segundo o Real Time Big Data, o escritor consegue os seus melhores percentuais entre mulheres (15%), católicos (14%), aqueles que ganham mais de cinco salários mínimos (14%) e moradores da Região Sudeste.

Já os que menos sinalizam para Cury são os homens (7%), os evangélicos (7%) e os moradores do Norte e do Nordeste (ambos também com 7%).

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Veja as intenções de voto em Augusto Cury por faixa do eleitorado, segundo o Real Time Big Data:

Mulheres
15%
Católicos

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14%
Quem ganha mais de cinco salários mínimos
14%
Moradores da Região Sudeste
14%
Quem tem 60 anos de idade ou mais

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13%
Quem ganha de dois a cinco salários mínimos
12%
Moradores da Região Sul
11%
Eleitores com 35 a 59 anos de idade

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11%
Quem ganha até dois salários mínimos
9%
Sem religião/outras religiões
9%
Moradores do Centro-Oeste

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9%
Quem tem de 16 a 34 anos de idade
9%
Evangélicos
7%
Moradores da Região Nordeste
7%
Moradores da Região Norte
7%
Homens
7%

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

A pesquisa

O levantamento Real Time Big Data foi feito entre os dias 27 e 31 de agosto em todo o território nacional e tem margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos. O registro no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) foi feito sob o número BR-03490/2026.

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TAGS:
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