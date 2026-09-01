Nova pesquisa mostra quem são os eleitores que mais dizem que irão votar em Augusto Cury
Levantamento do Real Time Big Data foi divulgado nesta terça-feira, 1º, e confirma tendência detectada por outros institutos
Levantamento do instituto Real Time Big Data feito entre os dias 27 e 31 de agosto e divulgado nesta terça-feira, 1º, mostra o escritor Augusto Cury (Avante), com 11% das intenções de voto, atrás apenas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que tem 38%, e do senador Flávio Bolsonaro (PL), que aparece com 30% — veja aqui a reportagem sobre a pesquisa.
Os números confirmam tendência detectada pelos levantamentos Nexus /BTG e AtlasIntel/Bloomberg, divulgados na segunda-feira, 31, que também mostram o autor de best-sellers de autoajuda como o terceiro colocado da corrida ao Palácio do Planalto, à frente de outro estreante na corrida presidencial, Renan Santos (Missão), e de políticos mais experientes como os ex-governadores Ronaldo Caiado (PSD) e Romeu Zema (Novo).
Mas quais são os eleitores que mais dizem que pretendem votar em Augusto Cury, quando as urnas se abrirem em outubro deste ano?
Segundo o Real Time Big Data, o escritor consegue os seus melhores percentuais entre mulheres (15%), católicos (14%), aqueles que ganham mais de cinco salários mínimos (14%) e moradores da Região Sudeste.
Já os que menos sinalizam para Cury são os homens (7%), os evangélicos (7%) e os moradores do Norte e do Nordeste (ambos também com 7%).
Veja as intenções de voto em Augusto Cury por faixa do eleitorado, segundo o Real Time Big Data:
Mulheres
15%
Católicos
14%
Quem ganha mais de cinco salários mínimos
14%
Moradores da Região Sudeste
14%
Quem tem 60 anos de idade ou mais
13%
Quem ganha de dois a cinco salários mínimos
12%
Moradores da Região Sul
11%
Eleitores com 35 a 59 anos de idade
11%
Quem ganha até dois salários mínimos
9%
Sem religião/outras religiões
9%
Moradores do Centro-Oeste
9%
Quem tem de 16 a 34 anos de idade
9%
Evangélicos
7%
Moradores da Região Nordeste
7%
Moradores da Região Norte
7%
Homens
7%
A pesquisa
O levantamento Real Time Big Data foi feito entre os dias 27 e 31 de agosto em todo o território nacional e tem margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos. O registro no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) foi feito sob o número BR-03490/2026.