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Política

Quem são os eleitores que estão ajudando Lula a manter a dianteira contra Flávio

VEJA detalha os números do último levantamento do Datafolha e mostra em quais faixas o petista abre vantagem sobre o rival do PL na corrida presidencial

Por José Benedito da Silva Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 jun 2026, 14h00 | Atualizado em 24 jun 2026, 14h47
Lula cumprimenta eleitores durante evento na zona leste de São Paulo
Lula cumprimenta eleitoras durante evento na zona leste de São Paulo (Ricardo Stuckert/PR/Divulgação)
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Quem são os eleitores que estão ajudando Lula a manter a dianteira contra Flávio Priorize VEJA no Google

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vem enfrentando desde o início do ano a aproximação de seu principal adversário na campanha eleitoral, o senador Flávio Bolsonaro (PL), que entre abril e maio conseguiu chegar até ao empate técnico com o petista já nas simulações de primeiro turno.

Mas Lula tem, por enquanto, conseguido resistir ao assédio e manter a liderança da corrida ao Palácio do Planalto. Recuperou-se um pouco em maio e junho — beneficiado também pelas barbeiragens do adversário, como o áudio em que pede dinheiro ao banqueiro Daniel Vorcaro, do Master — e no último levantamento do instituto Datafolha, divulgado no sábado, 20, chegou a dez pontos de vantagem sobre o rival (41% a 31%).

Mas, afinal, quem são os eleitores que mais têm dado sustentação ao projeto de reeleição de Lula e tem feito com que ele mantenha a dianteira, mesmo tendo um governo reprovado por cerca de metade da população, como mostram todas as pesquisas recentes?

VEJA fez um detalhamento dos dados apurados pelo Datafolha nesse último levantamento e mostra quais são os segmentos do eleitorado, onde Lula leva mais vantagem sobre Flávio Bolsonaro.

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Lula x Flávio: os eleitores que devem decidir a disputa

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Veja abaixo as faixas do eleitorado que mais apoiam o petista, a diferença de pontos dele para Flávio e os percentuais de cada um dos dois concorrentes:

Desempregado que não procura emprego

39 pontos (55% a 16%)

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Funcionário público

37 pontos (60% a 23%)

Região Nordeste

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31 pontos (55% a 24%)

Estudante

25 pontos (53% a 28%)

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Eleitores com ensino fundamental

23 pontos (49% a 26%)

Pretos

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22 pontos (47% a 25%)

Estagiário/aprendiz

21 pontos (49% a 28%)

Desempregado que procura emprego

21 pontos (44% a 23%)

Dona de casa

20 pontos (47% a 27%)

Católicos

19 pontos (47% a 28%)

Renda de até dois salários mínimos

19 pontos (45% a 26%)

Mulheres

18 pontos (44% a 26%)

Idades de 60 anos ou mais

13 pontos (42% a 29%)

 

Sobre a pesquisa

O Datafolha ouviu 2.004 eleitores em 139 municípios de todo o país. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

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TAGS:
Datafolha
Eleições 2026
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Luiz Inácio Lula da Silva
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