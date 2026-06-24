Quem são os eleitores que estão ajudando Lula a manter a dianteira contra Flávio
VEJA detalha os números do último levantamento do Datafolha e mostra em quais faixas o petista abre vantagem sobre o rival do PL na corrida presidencial
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vem enfrentando desde o início do ano a aproximação de seu principal adversário na campanha eleitoral, o senador Flávio Bolsonaro (PL), que entre abril e maio conseguiu chegar até ao empate técnico com o petista já nas simulações de primeiro turno.
Mas Lula tem, por enquanto, conseguido resistir ao assédio e manter a liderança da corrida ao Palácio do Planalto. Recuperou-se um pouco em maio e junho — beneficiado também pelas barbeiragens do adversário, como o áudio em que pede dinheiro ao banqueiro Daniel Vorcaro, do Master — e no último levantamento do instituto Datafolha, divulgado no sábado, 20, chegou a dez pontos de vantagem sobre o rival (41% a 31%).
Mas, afinal, quem são os eleitores que mais têm dado sustentação ao projeto de reeleição de Lula e tem feito com que ele mantenha a dianteira, mesmo tendo um governo reprovado por cerca de metade da população, como mostram todas as pesquisas recentes?
VEJA fez um detalhamento dos dados apurados pelo Datafolha nesse último levantamento e mostra quais são os segmentos do eleitorado, onde Lula leva mais vantagem sobre Flávio Bolsonaro.
Veja abaixo as faixas do eleitorado que mais apoiam o petista, a diferença de pontos dele para Flávio e os percentuais de cada um dos dois concorrentes:
Desempregado que não procura emprego
39 pontos (55% a 16%)
Funcionário público
37 pontos (60% a 23%)
Região Nordeste
31 pontos (55% a 24%)
Estudante
25 pontos (53% a 28%)
Eleitores com ensino fundamental
23 pontos (49% a 26%)
Pretos
22 pontos (47% a 25%)
Estagiário/aprendiz
21 pontos (49% a 28%)
Desempregado que procura emprego
21 pontos (44% a 23%)
Dona de casa
20 pontos (47% a 27%)
Católicos
19 pontos (47% a 28%)
Renda de até dois salários mínimos
19 pontos (45% a 26%)
Mulheres
18 pontos (44% a 26%)
Idades de 60 anos ou mais
13 pontos (42% a 29%)
Sobre a pesquisa
O Datafolha ouviu 2.004 eleitores em 139 municípios de todo o país. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.