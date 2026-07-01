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Política

Quem são os candidatos mais rejeitados que Lula pelos eleitores

Dois nomes foram mais citados que o do presidente pelos entrevistados

Por Anna Satie Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 1 jul 2026, 11h13 | Atualizado em 1 jul 2026, 11h14
Dois homens, um de terno azul e gravata roxa, outro de terno cinza e gravata azul, falam em microfones em ambientes internos
Flávio Bolsonaro e Aécio Neves (Geraldo Magela/Agência Senado e Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados)
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Duas figuras políticas aparecem na pesquisa Bloomberg/AtlasIntel divulgada nesta quarta, 1º, mais rejeitadas do que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que ficava em primeiro lugar nesse quesito em rodadas anteriores.

O pré-candidato do PL, Flávio Bolsonaro, e o presidente nacional do PSDB, Aécio Neves, superaram o petista e foram os mais citados pelos eleitores ao responder em quem não votariam de jeito nenhum. Flávio aparece com 54% de rejeição, e Aécio, com 53%. Como a margem de erro é de um ponto percentual para mais ou para menos, os dois estão empatados tecnicamente.

Os números da rejeição vieram acompanhados de outras más notícias para Flávio e Aécio: o senador perdeu terreno para o presidente Lula nas simulações de primeiro e segundo turno, e o deputado não atingiu 1% das intenções de voto.

Veja quem foram os políticos mais rejeitados:

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  • Aécio Neves (PSDB): 54%
  • Flávio Bolsonaro (PL): 53%
  • Lula (PT): 48,6%
  • Jair Bolsonaro (PL): 45,2%
  • Michelle Bolsonaro (PL): 43,2%
  • Ronaldo Caiado (PSD): 38,6%
  • Romeu Zema (Novo): 38,5%
  • Renan Santos (Missão): 35,8%
  • Fernando Haddad (PT): 30,7%
  • Joaquim Barbosa (DC): 24,6%
  • Nenhum: 1%
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