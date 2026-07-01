Quem são os candidatos mais rejeitados que Lula pelos eleitores

Duas figuras políticas aparecem na pesquisa Bloomberg/AtlasIntel divulgada nesta quarta, 1º, mais rejeitadas do que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que ficava em primeiro lugar nesse quesito em rodadas anteriores.

O pré-candidato do PL, Flávio Bolsonaro, e o presidente nacional do PSDB, Aécio Neves, superaram o petista e foram os mais citados pelos eleitores ao responder em quem não votariam de jeito nenhum. Flávio aparece com 54% de rejeição, e Aécio, com 53%. Como a margem de erro é de um ponto percentual para mais ou para menos, os dois estão empatados tecnicamente.

Os números da rejeição vieram acompanhados de outras más notícias para Flávio e Aécio: o senador perdeu terreno para o presidente Lula nas simulações de primeiro e segundo turno, e o deputado não atingiu 1% das intenções de voto.

Veja quem foram os políticos mais rejeitados:

Aécio Neves (PSDB): 54%

54% Flávio Bolsonaro (PL): 53%

53% Lula (PT): 48,6%

48,6% Jair Bolsonaro (PL): 45,2%

45,2% Michelle Bolsonaro (PL): 43,2%

43,2% Ronaldo Caiado (PSD): 38,6%

38,6% Romeu Zema (Novo): 38,5%

38,5% Renan Santos (Missão): 35,8%

35,8% Fernando Haddad (PT): 30,7%

30,7% Joaquim Barbosa (DC): 24,6%

24,6% Nenhum: 1%