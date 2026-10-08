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Política

Quem são os 12 governadores eleitos que foram dar apoio a Flávio Bolsonaro

Outros oito gestores estaduais eleitos ou reeleitos no primeiro turno não foram ao ato do presidenciável do PL, a maioria do PT e do PSD

Por Pedro Jordão Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 out 2026, 17h07 | Atualizado em 8 out 2026, 17h36
Flávio Bolsonaro recebe apoio de 12 governadores eleitos em 2026
Flávio Bolsonaro recebe apoio de 12 governadores eleitos em 2026 (PL/Divulgação)
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Quem são os 12 governadores eleitos que foram dar apoio a Flávio Bolsonaro Priorize VEJA no Google

O senador e presidenciável Flávio Bolsonaro (PL) conseguiu reunir o apoio de doze governadores eleitos em primeiro turno no último domingo, 4, e mais dois candidatos que disputam o segundo turno no final deste mês.

Em ato político em Brasília nesta quinta-feira, 8, declararam apoio ao presidenciável: Luciano Zucco (PL-RS), Jorginho Mello (PL-SC), Sergio Moro (PL-PR), Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP), Cleitinho Azevedo (Republicanos-MG), Eduardo Riedel (PP-MS), Daniel Vilela (MDB-GO), Daniel Santos (Podemos-PA), Marcos Rogério (PL-RO), Arthur Henrique (PL-RR) e Otaviano Pivetta (Republicanos-MT). Além deles, também esteve presente Douglas Ruas (PL-RJ), que, por decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), pode ser considerado eleito, embora a decisão ainda dependa de análise do Supremo Tribunal Federal após recurso feito pelo seu concorrente, Eduardo Paes (PSD).

Além deles, Flávio também recebeu o apoio de Lorenzo Pazolini (Republicanos-ES) e Allan Rick (Republicanos-AC), que disputam o governo de seus estados no segundo turno no final de outubro.

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Segundo a equipe de Flávio, os apoios representam a criação de um “trabalho em conjunto para arrumar a casa e tirar o Brasil do buraco que o Lula nos enfiou”. “Quero agradecer a este momento, que é uma demonstração de como pretendo governar. Com o time! Olhando para cada estado, reconhecendo as suas diferenças, as suas necessidades e ajudando na medida do possível. O primeiro dever de casa que a gente vai ter que fazer é arrumar a própria casa. Já comecei a conversar com muitas pessoas. Já começam a chegar as demandas. Vamos trabalhar em conjunto, mas deixa-me arrumar a casa. Deixa-me ver o tamanho do buraco que o Lula enfiou no nosso Brasil”, comentou o senador.

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Ao destacar como pretende atuar em conjunto com os governadores, Flávio ressaltou ainda que vai se inspirar em boas práticas dos estados. “O eleitor brasileiro quer mudança. Vou ajudar os cidadãos de cada estado, independentemente da coligação partidária de quem for o governador, independentemente de coligação partidária. Vou me inspirar muito para trazer as boas práticas de cada um de vocês como governadores para o Brasil”, disse, citando como exemplo o Smart Sampa, conjunto de tecnologias utilizadas em São Paulo para aumentar a segurança do estado.

Dos vinte governadores eleitos no primeiro turno, apenas oito não compareceram ao ato de apoio a Flávio. São eles:

  • Elmano de Freitas (PT) – Ceará
  • Jerônimo Rodrigues (PT) – Bahia
  • Rafael Fonteles (PT) – Piauí
  • Antônio Furlan (PSD) – Amapá
  • Fábio Mitidieri (PSD) – Sergipe
  • Eduardo Braide (PSD) – Maranhão
  • João Henrique Caldas (PSDB) – Alagoas
  • Raquel Lyra (PSD) – Pernambuco
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