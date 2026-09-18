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Política

Quem são e quanto ganham aliados de Paes na prefeitura do Rio

Entre 8 903 nomeados que passaram por cargos comissionados na gestão do ex-prefeito (2021-2026), 1 763 têm filiação partidária

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 set 2026, 21h22 | Atualizado em 18 set 2026, 21h26
View of the building in Rio de Janeiro, Brazil on 2 January 2016 where the City Hall of Rio de Janeiro works. As of January 1, 2017, the new mayor of Rio is Marcelo Crivela. (Photo by Luiz Souza/NurPhoto via Getty Images)
Prédio da Prefeitura do Rio. (Luiz Souza/NurPhoto/Getty Images)
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Na passagem mais recente de Eduardo Paes (PSD) pela prefeitura do Rio, entre janeiro de 2021 e março de 2026, pelo menos 8 903 nomeados passaram por cargos comissionados, que dispensam concurso público porque são reservados a funções de direção, chefia e assessoramento. Parte dos cargos de confiança foi direcionada a apadrinhados políticos: 1 763 comissionados têm filiação partidária e 543 já disputaram eleições. Os contracheques dos servidores com vínculos políticos custaram R$ 404 milhões aos cofres cariocas nos cinco anos da gestão.

Comissionados do partido do ex-prefeito são maioria entre as indicações do período, mas há também nomeados do Centrão e da esquerda, siglas que hoje compõem a ampla coligação de Paes na disputa pelo governo do Rio. Em alguns casos, a remuneração bruta desses servidores chega a ultrapassar o salário do próprio prefeito, de 35 000 (ou cerca de 26 000 após os descontos). Os excedentes acima do teto constitucional do funcionalismo público, no entanto, são retidos pela prefeitura.

A dona dos maiores salários brutos, em média, foi Dalila de Brito Ferreira, na Secretaria de Fazenda e Planejamento. Filiada ao União Brasil, ela já foi suplente na Assembleia Legislativa do Rio. A média dos contracheques brutos bateu 52 000. Com descontos e retenções, a remuneração reduz sensivelmente. Em março de 2026, último mês da gestão de Eduardo Paes, ela recebeu 26 000 líquidos.

Candidato a deputado federal pelo PCdoB, Elias Jabbour, geógrafo e professor universitário, também aparece no topo da lista. Ele foi presidente do Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos, que cuida do planejamento urbano e da produção cartográfica e de estatísticas do Rio de Janeiro. O salário bruto foi em média 51 000. No caso dele, os salários líquidos caíram para cerca de 39 000, inflados por jetons, que são contados fora do teto remuneratório.

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Filiado ao Podemos, o ex-vereador Carlos Eduardo Petra Lopes, conhecido como Duda Petra, teve um contracheque bruto médio de 50 8000 como subsecretário de Legado. Com as retenções e descontos, o valor líquido no contracheque de março foi de 32 000.

Na qualidade de subsecretário Executivo de Fazenda, o ex-deputado Rodrigo Carvalho Ribeiro Dantas (União) tinha remuneração bruta média de 35 000. O valor cai para cerca de 26 000 após os abatimentos.

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Completa o top 5 o ex-deputado Eduardo Corrêa Lima Furtado (PSB), que foi subsecretário de Operações da Secretaria Municipal de Transportes e, posteriormente, coordenador-geral na Comlurb. O contracheque bruto médio no período foi de 35 000. Em março, no ocaso da administração Paes, ele tirou 24 000 líquidos.

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