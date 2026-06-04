O presidente nacional do PSDB, deputado federal Aécio Neves, deixou em aberto a possibilidade de uma aliança com o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal Joaquim Barbosa nas eleições presidenciais de 2026. Em entrevista ao programa VEJA em Foco, o tucano contou que os dois tiveram uma conversa nesta semana e identificaram convergências na defesa de uma candidatura de centro para disputar o Palácio do Planalto.

Segundo Aécio, o encontro ocorreu no Rio de Janeiro e serviu para discutir o cenário político e as alternativas à polarização entre os campos liderados pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e pelo senador Flávio Bolsonaro. Aécio disse ter ficado satisfeito ao ver Joaquim Barbosa retornar ao debate público após anos afastado da política partidária.

“O que houve foi uma convergência muito grande de ideias, onde nós pensamos as mesmas coisas em relação à necessidade de encontrar um caminho novo para o Brasil”, afirmou.

Questionado sobre a possibilidade de uma futura chapa eleitoral, o presidente do PSDB evitou antecipar definições, mas não descartou uma aproximação maior. “Vamos avaliar. Nós temos algumas semanas ainda pela frente. Quem sabe nós não possamos estar juntos amanhã construindo um novo e transformador projeto de Brasil?”, declarou.

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Aécio afirmou que mantém conversas com lideranças de diferentes partidos e setores da sociedade para tentar fortalecer uma candidatura de centro. Segundo ele, pesquisas internas deverão ajudar a medir a viabilidade eleitoral desse projeto nas próximas semanas.