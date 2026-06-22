Quem perde mais? Cientista político compara os efeitos do escândalo Master para Flávio e para Lula

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Lula deve se reunir com Jaques Wagner, líder do governo no Senado, em meio à Operação Compliance Zero. A inclusão de Wagner na investigação do Banco Master gera apreensão entre aliados, que temem desgaste para a reeleição de 2026 e dificuldades em explorar o caso contra a oposição. Lula enfrenta um dilema crucial.

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve se reunir nos próximos dias com o senador Jaques Wagner, líder do governo no Senado, em um encontro que poderá influenciar os rumos da estratégia eleitoral petista para 2026. Nos bastidores, cresce a preocupação entre aliados do presidente com o potencial de desgaste provocado pela inclusão do parlamentar nas investigações relacionadas ao Banco Master (este texto é um resumo do vídeo acima).

A apreensão aumentou após a nova fase da Operação Compliance Zero, que teve Wagner entre os alvos. Segundo as investigações, o senador teria atuado para favorecer interesses do Banco Master em troca de vantagens indevidas. Embora o parlamentar resista a deixar o cargo, interlocutores afirmam que ele poderia abrir mão da liderança caso receba um pedido direto de Lula.

Por que aliados defendem a saída de Jaques Wagner?

Integrantes da base governista avaliam que a permanência do senador à frente da liderança do governo oferece à oposição um argumento poderoso para associar o PT a casos de corrupção, tema que historicamente produz desgaste para o partido. O receio é que o episódio transforme o Banco Master em um problema compartilhado por governo e oposição, reduzindo a capacidade do PT de explorar eleitoralmente o caso envolvendo Flávio e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro.

No programa Ponto de Vista, o cientista político Adriano Cerqueira afirmou que o episódio tem potencial para atingir diretamente a campanha de reeleição do presidente. “Tem potencial”, resumiu.

Por que o caso pode ser mais delicado para o PT?

Segundo Cerqueira, há uma diferença importante entre os episódios envolvendo Flávio Bolsonaro e Jaques Wagner. No caso do senador do PL, o desgaste nasceu da divulgação de um áudio em que ele conversa com Daniel Vorcaro sobre o financiamento do filme Dark Horse, inspirado na trajetória política de Jair Bolsonaro. Até o momento, porém, não houve medidas judiciais semelhantes às adotadas contra o líder do governo.

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“O caso Master alcançou a campanha do Flávio não por uma operação da PF, foi um vazamento de áudio”, observou.

Para o cientista político, o cenário envolvendo Wagner apresenta um componente adicional de gravidade por já estar inserido em uma investigação formal conduzida pelas autoridades. “As implicações mais diretas em termos de campanha e de criminalização estão mais fortes para o lado Jaques Wagner”, afirmou.

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Como a corrupção volta ao centro do debate eleitoral?

Cerqueira avalia que qualquer investigação envolvendo figuras centrais do PT reativa um tema que acompanha o partido há décadas e que teve impacto importante sobre sua base eleitoral. “O PT tem um problema de imagem relacionada a escândalos ligados à corrupção que vem desde o primeiro mandato do Lula”, disse.

Segundo ele, episódios desse tipo contribuíram para o afastamento de parcelas da classe média do eleitorado petista e ajudaram a fortalecer a oposição ao longo dos últimos anos. “Isso reforçou a saída de boa parte da classe média da base eleitoral do Lula e muito do fortalecimento que a oposição tem tido hoje”, afirmou.

O caso dificulta os ataques a Flávio Bolsonaro?

Caso as investigações avancem e mantenham Wagner no centro das suspeitas, o governo poderá encontrar mais dificuldades para transformar o caso Banco Master em um problema exclusivo da campanha de Flávio. “Isso pode resgatar o assunto e tornar mais difícil a própria campanha do PT explorar a questão do Banco Master contra o Flávio”, afirmou.

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A avaliação coincide com o temor de aliados de Lula, que veem risco de a oposição construir uma narrativa de equivalência entre os dois casos justamente no momento em que pesquisas nacionais mostram vantagem do presidente sobre o principal adversário.

O que está em jogo para Lula?

Embora integrantes do governo considerem que a situação de Wagner ainda não tenha atingido a mesma dimensão política do caso envolvendo Flávio , a reunião entre o presidente e o senador é vista como decisiva para definir os próximos passos da gestão de crise.

A depender dos desdobramentos da investigação, Lula terá de decidir entre preservar um dos seus principais aliados no Congresso ou reduzir o potencial de contaminação eleitoral de um tema que já se tornou um dos assuntos centrais da pré-campanha presidencial.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do programa audiovisual Ponto de Vista (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.