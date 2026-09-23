Quem o eleitor vê como mais envolvido no Caso Master, segundo pesquisa AtlasIntel

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Pesquisa AtlasIntel revela que eleitores brasileiros estão divididos sobre o envolvimento de grupos políticos no caso Banco Master, com aliados de Bolsonaro e Lula tecnicamente empatados na percepção de corrupção. O levantamento também aponta que a maioria dos entrevistados acredita que a crise no STF prejudica mais o presidente Lula.

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Uma pesquisa AtlasIntel, divulgada na manhã desta quarta-feira, 23, questionou os eleitores brasileiros sobre qual grupo político está mais envolvido no caso de corrupção do Banco Master na opinião deles. Para fazer o levantamento, foram ouvidos 5.015 eleitores de todo o país entre os dias 17 e 22 de setembro, gerando um documento com margem de erro de um ponto percentual, cujo nível de confiança é de 95%.

Empatados tecnicamente, 43,8% dos eleitores disseram que os aliados dos Bolsonaro estão mais envolvidos, enquanto 43,4% disseram que são os aliados do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Os políticos do Centrão foram os menos associados ao caso pela população, com apenas 1,6% das respostas. Confira os números abaixo.

Principalmente os aliados de Bolsonaro: 43,8%

Principalmente os aliados de Lula: 43,4%

Todos estão igualmente implicados no esquema: 10,6%

Principalmente o Centrão: 1,6%

Não sei: 0,6%

A pesquisa também perguntou aos entrevistados sobre a crise do Supremo Tribunal Federal (STF) — que envolve diretamente o Caso Master — e qual dos dois presidenciáveis com chances de ir ao segundo turno mais se prejudica com ele, Lula ou Flávio.

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

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A maioria, 52,3% diz que o petista é o maior prejudicado com as disputas internas entre os ministros da Suprema Corte.

Prejudica mais Lula: 52,3%

Prejudica mais Flávio Bolsonaro: 20,8%

Prejudica os dois igualmente: 15,5%

Não prejudica nenhum dos dois: 7,5%

Não sei: 3,9%

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A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-04739/2026.