Quem o eleitor vê como mais envolvido no Caso Master, segundo pesquisa AtlasIntel
Levantamento AtlasIntel questionou 5.015 entrevistados sobre o tema que tem sido destaque no noticiário nas últimas semanas
Uma pesquisa AtlasIntel, divulgada na manhã desta quarta-feira, 23, questionou os eleitores brasileiros sobre qual grupo político está mais envolvido no caso de corrupção do Banco Master na opinião deles. Para fazer o levantamento, foram ouvidos 5.015 eleitores de todo o país entre os dias 17 e 22 de setembro, gerando um documento com margem de erro de um ponto percentual, cujo nível de confiança é de 95%.
Empatados tecnicamente, 43,8% dos eleitores disseram que os aliados dos Bolsonaro estão mais envolvidos, enquanto 43,4% disseram que são os aliados do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Os políticos do Centrão foram os menos associados ao caso pela população, com apenas 1,6% das respostas. Confira os números abaixo.
- Principalmente os aliados de Bolsonaro: 43,8%
- Principalmente os aliados de Lula: 43,4%
- Todos estão igualmente implicados no esquema: 10,6%
- Principalmente o Centrão: 1,6%
- Não sei: 0,6%
A pesquisa também perguntou aos entrevistados sobre a crise do Supremo Tribunal Federal (STF) — que envolve diretamente o Caso Master — e qual dos dois presidenciáveis com chances de ir ao segundo turno mais se prejudica com ele, Lula ou Flávio.
A maioria, 52,3% diz que o petista é o maior prejudicado com as disputas internas entre os ministros da Suprema Corte.
- Prejudica mais Lula: 52,3%
- Prejudica mais Flávio Bolsonaro: 20,8%
- Prejudica os dois igualmente: 15,5%
- Não prejudica nenhum dos dois: 7,5%
- Não sei: 3,9%
A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-04739/2026.