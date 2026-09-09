Quem indicou cada ministro do STF? Veja os presidentes que definiram a atual Corte

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A composição atual do STF reflete as indicações de cinco presidentes da República ao longo de duas décadas. Lula lidera com quatro ministros, seguido por Dilma e Bolsonaro com dois cada, e Temer e FHC com um. A aprovação pelo Senado é crucial para cada nome. Descubra quem indicou cada um dos dez ministros.

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A atual composição do Supremo Tribunal Federal (STF) reúne ministros indicados por cinco presidentes da República ao longo de mais de duas décadas. Entre os dez integrantes hoje em atividade na Corte, quatro foram escolhidos por Luiz Inácio Lula da Silva, dois por Dilma Rousseff, dois por Jair Bolsonaro, um por Michel Temer e um por Fernando Henrique Cardoso.

A indicação presidencial, no entanto, não basta para que o escolhido assuma uma cadeira no Supremo. Pela Constituição, o nome precisa ser submetido ao Senado, passar por sabatina e receber a aprovação da maioria absoluta dos senadores antes da nomeação.

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Quem são os ministros indicados por Lula?

Lula é o presidente responsável pelo maior número de integrantes da atual formação do STF. Quatro ministros chegaram à Corte por indicação dele, em diferentes mandatos: Cármen Lúcia, Dias Toffoli, Cristiano Zanin e Flávio Dino.

Cármen Lúcia foi indicada em maio de 2006, durante o primeiro mandato de Lula, para ocupar a cadeira deixada pela aposentadoria de Nelson Jobim. Tomou posse no mês seguinte.

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Dias Toffoli foi escolhido em setembro de 2009, já no segundo mandato do petista, para a vaga aberta com a morte do ministro Menezes Direito. Sua posse ocorreu em outubro daquele ano.

Após retornar ao Palácio do Planalto em 2023, Lula fez outras duas indicações. Cristiano Zanin foi escolhido em junho daquele ano para suceder Ricardo Lewandowski, que havia se aposentado. Zanin tomou posse em agosto.

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Flávio Dino foi indicado em novembro de 2023 para a cadeira deixada por Rosa Weber. Aprovado pelo Senado, assumiu o posto em fevereiro de 2024.

Quais ministros foram escolhidos por Dilma Rousseff?

Dois integrantes da atual composição chegaram ao Supremo por indicação de Dilma Rousseff: Luiz Fux e Edson Fachin.

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Fux foi a primeira escolha da então presidente para a Corte. Indicado em fevereiro de 2011, no início do primeiro mandato de Dilma, ocupou a vaga decorrente da aposentadoria de Eros Grau e tomou posse em março daquele ano.

Edson Fachin foi indicado em abril de 2015, durante o segundo mandato da petista, para substituir Joaquim Barbosa. Aprovado pelo Senado, tomou posse em junho daquele ano. Fachin preside atualmente o STF.

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Quem chegou ao Supremo por indicação de Bolsonaro?

Jair Bolsonaro indicou dois dos atuais ministros do Supremo: Nunes Marques e André Mendonça.

Nunes Marques foi escolhido em outubro de 2020 para ocupar a cadeira aberta pela aposentadoria de Celso de Mello, então decano da Corte. O ministro tomou posse em novembro daquele ano.

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André Mendonça foi indicado em julho de 2021 para suceder Marco Aurélio Mello. Após a aprovação pelo Senado, tomou posse em dezembro do mesmo ano.

Qual ministro foi indicado por Michel Temer?

Alexandre de Moraes é o único integrante da atual composição indicado por Michel Temer. O nome foi encaminhado ao Senado em fevereiro de 2017, para a vaga deixada pela morte de Teori Zavascki. Moraes tomou posse em março daquele ano e atualmente ocupa a vice-presidência do Supremo.

Quem é o ministro indicado por Fernando Henrique Cardoso?

Decano do STF, Gilmar Mendes é o integrante mais antigo da atual formação da Corte e o único indicado por Fernando Henrique Cardoso.

A escolha ocorreu em abril de 2002, nos últimos meses do segundo mandato de FHC. Gilmar foi indicado para a cadeira deixada pela aposentadoria de Néri da Silveira e tomou posse em junho daquele ano.

Com isso, a atual composição do Supremo se distribui entre cinco presidentes: Lula, com quatro indicações; Dilma Rousseff e Jair Bolsonaro, com duas cada; e Michel Temer e Fernando Henrique Cardoso, com uma indicação cada.