🔥 Mês do Cliente: Receba 4 Revistas Impressas por apenas R$ 35,90/mês. Aproveite!
Política

Quem ganhou e quem perdeu o primeiro debate presidencial, segundo cientista político

Ausência custou caro ao candidato que precisa crescer, enquanto adversário soube explorar confronto para produzir cortes e ampliar exposição digital

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 ago 2026, 13h25 | Atualizado em 25 ago 2026, 10h48
Continua após publicidade
Quem ganhou e quem perdeu o primeiro debate presidencial, segundo cientista político Priorizar nos meus resultados Google

A ausência de Romeu Zema no primeiro debate presidencial representou uma oportunidade perdida para um candidato que ainda precisa ampliar sua exposição, enquanto Renan Santos seguiu a estratégia oposta e transformou o confronto em uma vitrine para produzir conteúdo destinado às redes sociais. A avaliação é do cientista político Elias Tavares, que analisou no Ponto de Vista, apresentado por Laísa Dall’Agnol, quem ganhou e quem perdeu com o encontro (este texto é um resumo do vídeo acima).

Ao introduzir o assunto, Laísa destacou as ausências de Lula, Flávio Bolsonaro e Zema. A apresentadora ponderou que, no caso dos dois primeiros, a posição de destaque na disputa pode tornar a participação em debates mais arriscada. A situação de Zema, porém, seria diferente: com 2% a 3% nas pesquisas citadas no programa, ele teria necessidade maior de aproveitar o espaço para se apresentar ao eleitorado.

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

Tavares concordou com essa avaliação. “Eu acho que o Zema perdeu porque ele precisava estar ali”, afirmou. Para o cientista político, Lula e Flávio têm uma “justificativa estratégica” para a ausência porque possuem “muito mais a perder do que a ganhar”. Zema, ao contrário, ainda precisa aumentar seu grau de conhecimento entre os eleitores. “Ele precisa aparecer. Ele precisa se apresentar. Ele precisa mostrar quem ele é para o eleitor”, disse.

Siga
Continua após a publicidade

Por que a ausência pode custar mais caro a Zema?

Na avaliação de Tavares, deixar de participar de um debate representa não apenas a perda de uma oportunidade de exposição. A repetição dessa estratégia pode produzir uma imagem negativa para um candidato que precisa justamente ampliar sua presença na campanha.

“Quando ele não vai, ele perde uma oportunidade. E começa a ficar também com essa imagem de fujão, de um candidato que não quer enfrentar, que não quer participar”, afirmou. Para Tavares, esse efeito é especialmente prejudicial para quem aparece com percentuais reduzidos nas pesquisas e precisa conquistar novos eleitores.

O cientista político colocou Zema, por isso, entre os principais derrotados do encontro. “Isso é ruim para quem precisa crescer. Então, para mim, o Zema foi um dos grandes perdedores desse debate.”

Continua após a publicidade

Como Renan Santos explorou o debate para as redes?

Se Zema perdeu uma oportunidade ao não comparecer, Renan Santos, na avaliação de Tavares, compreendeu a lógica de comunicação proporcionada pelo confronto. O objetivo não seria apenas conquistar o eleitor que acompanhava o programa ao vivo, mas gerar cenas capazes de continuar circulando depois do encerramento.

“O Renan entendeu o debate”, afirmou Tavares. “Ele entendeu que aquele espaço não era necessariamente para convencer ali naquele momento milhões de eleitores, mas era para produzir conteúdo, para produzir cortes, para produzir momentos que depois vão circular nas redes sociais.”

Segundo o cientista político, a postura agressiva e as provocações adotadas por Renan ajudaram a produzir justamente esses momentos. A eficácia da estratégia, ressaltou, independe de uma avaliação positiva ou negativa sobre o estilo adotado pelo candidato.

Continua após a publicidade

Quem ganhou e quem perdeu no primeiro confronto?

Para Tavares, o contraste entre as duas estratégias ajuda a definir o saldo do debate. De um lado, um candidato com necessidade de exposição abriu mão de um espaço importante. De outro, Renan utilizou o encontro como matéria-prima para prolongar sua presença na discussão eleitoral por meio das redes.

“Você pode gostar ou não do estilo, mas, do ponto de vista da estratégia de comunicação, ele conseguiu aproveitar o debate”, afirmou.

Na avaliação apresentada no Ponto de Vista, portanto, o resultado não deve ser medido somente pelo desempenho diante das câmeras durante o confronto. A capacidade de transformar falas e embates em conteúdo digital também entra nessa conta. Para Tavares, o saldo foi claro: “O Renan foi um dos que mais ganharam e o Zema, pela ausência, um dos que mais perderam”.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do programa audiovisual Ponto de Vista (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

Publicidade
TAGS:
Eleições
Flávio Bolsonaro
Luiz Inácio Lula da Silva
Ponto de Vista
Romeu Zema
Ronaldo Caiado
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em verde-limão O MÊS É DO CLIENTE. e em branco A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua.. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos, e ao lado, uma árvore estilizada em verde-limãoMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo manchetes e produtos, ao lado do texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro, com um ícone de árvore no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$71,88, equivalente a R$5,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).