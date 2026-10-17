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Política

Quem está mais firme no voto entre Flávio e Lula, segundo a nova pesquisa Datafolha

Levantamento mostra elevado grau de consolidação das escolhas, com 93% dos eleitores dizendo que não pretendem mais mudar de candidato

Por Da Redação 17 out 2026, 09h49
Flávio Bolsonaro (PL) e Lula (PT)
Flávio Bolsonaro (PL) e Lula (PT) (Charles Vieira; Ricardo Stuckert/Divulgação)
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Quem está mais firme no voto entre Flávio e Lula, segundo a nova pesquisa Datafolha Priorize VEJA no Google

A poucos dias do segundo turno, a nova pesquisa Datafolha mostra que a ampla maioria dos eleitores já considera definitiva sua escolha para presidente. Entre aqueles que declararam alguma opção de voto, 93% afirmam estar totalmente decididos, enquanto 7% admitem que ainda podem mudar até a eleição.

A firmeza é praticamente a mesma nos dois lados da disputa. Entre os eleitores de Flávio Bolsonaro, 95% dizem que a decisão está tomada; entre os que pretendem votar em Lula, são 94%. A diferença entre esses percentuais está dentro das margens de erro específicas de cada segmento.

Quem está mais decidido entre Lula e Flávio?

Numericamente, os eleitores de Flávio apresentam o maior índice de certeza: 95% dizem estar totalmente decididos, ante 5% que ainda podem mudar de voto. Entre os eleitores de Lula, 94% afirmam que a escolha está definida e 6% admitem a possibilidade de mudança.

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Nos dois casos, porém, o quadro é de forte consolidação. A margem de erro é de 3 pontos percentuais tanto para o grupo de eleitores de Flávio quanto para o de Lula.

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A firmeza aumentou desde a pesquisa anterior?

No conjunto do eleitorado que declarou alguma opção de voto, houve oscilação de 94% para 93% na parcela que se diz totalmente decidida entre a pesquisa de 6 e 7 de outubro e a rodada de 13 e 14. Já os que admitem mudar passaram numericamente de 6% para 7%.

Entre os eleitores de Flávio, a certeza foi de 94% para 95%. Entre os de Lula, permaneceu em 94%. As variações estão dentro das respectivas margens de erro.

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Onde ainda há mais espaço para mudança?

O cenário é diferente entre os eleitores que escolheram Augusto Cury, Renan Santos, Ronaldo Caiado ou Zema no primeiro turno. Nesse grupo, 76% dizem estar totalmente decididos sobre o voto atual, enquanto 22% ainda afirmam que podem mudar de ideia até a eleição.

Esse segmento também é justamente aquele em que os votos do primeiro turno estão sendo redistribuídos entre os dois finalistas. Segundo o Datafolha, 46% desses eleitores declaram agora voto em Flávio, 27% em Lula, 23% pretendem votar em branco ou nulo e 5% continuam indecisos.

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O que a firmeza do voto mostra sobre a disputa?

O elevado percentual de eleitores decididos indica que a maior parte das escolhas já está consolidada nesta etapa da campanha. Ainda assim, a parcela que admite mudar de voto ganha peso em uma disputa na qual os dois candidatos aparecem tecnicamente empatados.

No cenário estimulado, Flávio Bolsonaro registra 47% das intenções de voto e Lula, 45%. Branco ou nulo somam 6% e 2% estão indecisos. Nos votos válidos, o Datafolha mostra 51% para Flávio e 49% para Lula.

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O voto é mais afirmativo ou contra o adversário?

A pesquisa mostra ainda que 78% dos eleitores que escolheram um dos dois candidatos afirmam votar porque consideram seu nome a melhor opção, enquanto 14% dizem que a motivação principal é derrotar o adversário.

Entre os eleitores de Lula, 83% dizem escolhê-lo por considerá-lo o melhor candidato e 12% para derrotar Flávio. No eleitorado de Flávio, 74% apontam o senador como a melhor opção e 17% afirmam votar nele principalmente para derrotar Lula.

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Qual é a metodologia da pesquisa?

A pesquisa Datafolha ouviu 2.520 eleitores em 153 municípios nos dias 13 e 14 de outubro. As entrevistas foram presenciais, em pontos de fluxo populacional. A margem de erro para o total da amostra é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-00466/2026.

VEJA+IA: Este conteúdo de pesquisa foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

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