‘Quem está aplaudindo essa briga é a esquerda’, diz Bia Kicis sobre embate entre Michelle e Flávio

A deputada federal Bia Kicis (PL-DF) afirmou que o principal beneficiado pelo embate entre a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) é o campo adversário. Em entrevista ao programa VEJA em Foco, a parlamentar defendeu que a crise seja encerrada o quanto antes e fez um apelo pela pacificação entre os dois.

“Quem está aplaudindo essa briga é a esquerda“, disse a parlamentar. Para ela, a exposição pública do conflito fortalece os adversários políticos da direita em um momento de articulações para a eleição presidencial.

A deputada reconheceu que o episódio teve impacto negativo e afirmou que o ideal seria que as divergências tivessem sido resolvidas de forma reservada. Segundo ela, Michelle estava “muito ferida” com os ataques que recebeu, mas isso não justifica prolongar o desgaste público.

Kicis também saiu em defesa do pré-candidato pelo PL e afirmou que o senador tem demonstrado disposição para uma reconciliação. “O Flávio mostrou que não quer brigar com a Michelle e está com o coração e as portas abertas para ela”, disse.

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Ao fim da entrevista, a parlamentar afirmou que pretende atuar para aproximar os dois e defendeu que a direita deixe as divergências de lado. “É tempo de acalmar os ânimos. Se precisar pedir desculpas, pede. O que importa agora é a união”, afirmou.