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Política

Quem é Teresa Leitão, nova líder do governo Lula no Senado

Senadora do PT de Pernambuco assumiu vaga deixada por Jaques Wagner (PT-BA) e também ocupa espaço do ex-líder do governo Bolsonaro, Fernando Bezerra Coelho

Por Pedro Jordão Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 25 jun 2026, 17h17 | Atualizado em 25 jun 2026, 17h37
Senadora Teresa Leitão (PT-PE) é liderança tradicional do PT de Pernambuco
Senadora Teresa Leitão (PT-PE) é liderança tradicional do PT de Pernambuco  (Saulo Cruz/Agência Senado)
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A senadora pernambucana Teresa Leitão (PT) assumiu o posto de líder do governo Lula no Senado Federal nesta quinta-feira, 24, após o senador Jaques Wagner (PT-BA) deixar a função ontem. A informação foi divulgada pelo próprio presidente Lula na manhã de hoje.

Com mais quatro anos e meio de mandato ainda garantidos, Teresa Leitão foi a primeira mulher eleita ao Senado por Pernambuco e chegou ao cargo em 2022, ao obter 46,12% dos votos válidos de Pernambuco — mais de 2 milhões de eleitores escolheram a petista. Ela teve quase o dobro de votos do ex-ministro sanfoneiro de Jair Bolsonaro, Gilson Machado (PODE-PE), que ficou em segundo lugar.

A entrada dela no Senado ocorreu para ocupar o espaço de Fernando Bezerra Coelho, que foi ministro da Integração do governo Dilma, de 2011 a 2014, e líder do governo Bolsonaro no Senado do começo de 2019 a dezembro de 2021.

Filiada ao PT desde o ano 2000, Teresa Leitão conquistou seu primeiro cargo eletivo em 2002, quando se tornou deputada estadual. Nos 20 anos seguintes, ela se manteve na mesma função, garantindo cinco mandatos, consolidando sua força no diretório estadual do PT e criando uma nova e importante liderança.

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No ano passado, durante as eleições internas do PT, ela conseguiu consolidar um nome de seu grupo para comandar o partido em Pernambuco, o deputado Carlos Veras. Localmente, ela representa um grupo distinto daquele representado pelo também senador Humberto Costa (PT-PE), outra liderança importante do partido, e vem consolidando suas ideias sobre as do colega.

Lula e Teresa Leitão
Lula e Teresa Leitão (Mariana Leal/Divulgação)
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Formada em pedagogia pela Universidade Católica de Pernambuco (Unicap), Teresa foi professora da rede estadual de ensino de 1975 até se tornar deputada estadual e sempre levanta a pauta da educação como prioridade política.

Com quase 75 anos de idade, a senadora tem relações com movimentos sindicais desde os anos 1980, tendo sido, inclusive, presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Pernambuco (Sintepe), que ajudou a fundar, e diretora da Associação dos Orientadores Educacionais do estado.

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O primeiro suplente de Teresa Leitão no Senado é o ex-deputado Silvio Costa (Republicanos-PE), cujo o filho de mesmo nome foi ministro do governo Lula e, hoje, assumiu a liderança da Maioria na Câmara dos Deputados.

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