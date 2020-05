Quem é Rolando Alexandre de Souza, novo diretor-geral da PF

O presidente Jair Bolsonaro nomeou nesta segunda-feira, 4, o delegado Rolando Alexandre de Souza como novo diretor-geral da Polícia Federal. A indicação foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União.

Bolsonaro avisou que faria uma nova nomeação neste domingo 3, quando cumprimentou manifestantes de um ato que pedia o fechamento do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal (STF).

Delegado da Polícia Federal, Rolando Alexandre de Souza foi superintendente da PF em Alagoas entre 2018 e 2019. Enquanto esteve na corporação, também foi chefe do Serviço de Repressão a Desvio de Recursos Públicos e chefiou a divisão de combate a crimes financeiros na superintendência da PF em Rondônia.

Em setembro do ano passado, a convite de Ramagem, diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), Rolando assumiu o cargo de secretário de Planejamento e Gestão da Abin.

A nomeação de Rolando de Souza ocorre cinco dias depois de o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), ter suspendido a posse de Alexandre Ramagem no cargo. Amigo dos filhos do presidente Bolsonaro e responsável por seu esquema de segurança durante a campanha, Ramagem foi escolhido após a exoneração de Maurício Valeixo, pivô da crise que resultou na saída do ex-ministro Sergio Moro do governo.