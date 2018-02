Quem é Rogério Galloro, novo chefe da Polícia Federal

Indicado pelo ministro da Segurança Pública Raul Jungmann (PPS) para o cargo de diretor-geral da Polícia Federal, o delegado Rogério Galloro já esteve perto de assumir a chefia da corporação no final do ano passado. Ele era o mais cotado para substituir Leandro Daiello, mas o governo escolheu Fernando Segovia, demitido nesta terça-feira (27) depois de quase três meses no cargo.

Diretor-executivo da PF desde 2013, Galloro era o número dois da hierarquia na gestão de Daiello, que chefiou a PF de janeiro de 2011 a novembro de 2017. O delegado ingressou na PF em agosto de 1995. Com mais de 22 anos de carreira, já ocupou postos estratégicos na instituição.

Entre abril de 2011 e junho de 2013 foi adido da PF nos Estados Unidos — antes ele havia coordenado o projeto do novo passaporte brasileiro, lançado em 2006. Ele também foi superintendente regional em Goiás (de outubro de 2007 a janeiro/2009). Em janeiro, Galloro foi escolhido representante da América do Sul no Comitê Executivo da Interpol. O novo diretor-geral também foi coordenador das forças da Polícia Federal na Copa do Mundo de 2014 e nos Jogos Olímpicos de 2016.

Quando ainda se discutia a substituição de Daiello, o nome de Rogério Galloro era o que mais agradava a categoria. Em setembro do ano passado, o presidente da Associação Nacional dos Delegados da Polícia Federal (ADPF), Carlos Eduardo Sobral, via a indicação do então diretor-executivo com bons olhos. “A gente espera que consiga retomar o processo de fortalecimento da Polícia Federal e que a não interferência política nas nossas ações seja uma regra a ser observada”, afirmou na ocasião.

Com a indicação de Segovia para diretor-geral da PF, Galloro perdeu espaço e acabou assumindo a chefia da Secretaria Nacional de Justiça, que coordena de políticas públicas para migrações, refugiados e classificação indicativa, por exemplo.