🔥 Mês do Cliente: Receba 4 Revistas Impressas por apenas R$ 35,90/mês. Aproveite!
Política

Quem é obrigado a votar nas eleições de 2026 e para quem o voto é facultativo

Veja em quais faixas etárias o comparecimento às urnas é obrigatório

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 ago 2026, 12h00 | Atualizado em 25 ago 2026, 10h42
Teclado de urna eletrônica com botões numéricos em braile, e teclas coloridas "BRANCO", "CORRIGE" (laranja) e "CONFIRMA" (verde), também em braile
Urna eletrônica (Antonio Augusto/TSE)
Continua após publicidade
Quem é obrigado a votar nas eleições de 2026 e para quem o voto é facultativo Priorizar nos meus resultados Google

O voto nas eleições de 2026 será obrigatório para brasileiros alfabetizados que tenham entre 18 e 70 anos. Já eleitores de 16 e 17 anos, pessoas com mais de 70 anos e analfabetos poderão decidir se comparecem ou não às urnas. As regras estão previstas na Constituição e foram reafirmadas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para o pleito deste ano.

A distinção é importante porque o voto facultativo não significa impedimento de participar da eleição. Quem se enquadra nessa condição e possui inscrição eleitoral regular pode votar normalmente, mas não está sujeito à obrigação de comparecer.

Para quem o voto é obrigatório em 2026?

Brasileiros alfabetizados maiores de 18 anos e com menos de 70 anos são obrigados a votar. É essa a faixa em que o comparecimento às urnas é exigido pela legislação eleitoral.

Siga

Quem pode escolher se quer votar?

Três grupos têm voto facultativo: jovens maiores de 16 e menores de 18 anos, pessoas com mais de 70 anos e pessoas analfabetas. Para esses eleitores, participar da votação é um direito, mas não uma obrigação.

Isso significa, por exemplo, que um eleitor de 17 anos com título regular pode comparecer normalmente à seção eleitoral e votar em todos os cargos em disputa, mas não é obrigado a fazê-lo.

Continua após a publicidade

O mesmo vale para quem já ultrapassou os 70 anos e para pessoas analfabetas: a ausência às urnas, nesses casos, não decorre do descumprimento da obrigação de votar.

Como mudou o patrimônio dos deputados mais votados de 2022

Continua após a publicidade

Quem completar 18 anos em 2026 será obrigado a votar?

A obrigatoriedade do voto começa aos 18 anos. Para os jovens, a regra sobre a idade mínima considera também a data do primeiro turno.

Nas eleições de 2026, quem tiver completado 16 anos até 4 de outubro, data do primeiro turno, poderá votar desde que tenha solicitado o título dentro do prazo eleitoral. Para quem tiver 16 ou 17 anos, porém, o voto continuará facultativo.

O TSE permitiu inclusive que adolescentes de 15 anos solicitassem o título antes do fechamento do cadastro eleitoral, desde que completassem 16 anos até o primeiro turno.

Continua após a publicidade

Quem não é obrigado a votar precisa justificar a ausência?

Não. Eleitores para os quais o voto é facultativo não precisam justificar a ausência às urnas. A regra vale para jovens de 16 e 17 anos, pessoas com mais de 70 anos e pessoas analfabetas.

Nesses casos, o comparecimento à votação é uma escolha. A ausência, portanto, não gera a obrigação de apresentar justificativa eleitoral.

A situação é diferente para quem está sujeito ao voto obrigatório. Se esse eleitor não comparecer à votação, deverá justificar a ausência ou posteriormente regularizar sua situação perante a Justiça Eleitoral.

Publicidade
TAGS:
Eleições 2026
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em verde-limão O MÊS É DO CLIENTE. e em branco A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua.. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos, e ao lado, uma árvore estilizada em verde-limãoMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo manchetes e produtos, ao lado do texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro, com um ícone de árvore no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$71,88, equivalente a R$5,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).