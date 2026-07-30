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Política

Quem é o governador mais bem avaliado na última rodada de pesquisas Quaest

Instituto mediu aprovação dos atuais chefes de Executivo em 10 estados

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 jul 2026, 15h01 | Atualizado em 30 jul 2026, 16h10
Fachada envidraçada de um prédio moderno com colunas na base, refletindo o céu azul e edifícios distantes. Duas bandeiras verdes e brancas tremulam à direita, sob um céu claro com poucas nuvens.
Palácio Iguaçu, sede do governo do Paraná  (Pedro Ribas/Divulgação)
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O governador do Paraná, Ratinho Junior (PSD), é o mais bem avaliado nos 10 estados que tiveram pesquisas Genial/Quaest divulgadas nas últimas semanas.

Ele tem 81%, contra 68% de Raquel Lyra (PSD) em Pernambuco e 64% de Daniel Vilela (MDB) em Goiás.

Outros governadores com mais de 50% de aprovação são Jerônimo Rodrigues (PT) na Bahia, com 57%; Tarcísio de Freitas (Republicanos) em São Paulo com 55% e Elmano de Freitas (PT) no Ceará com 52%.

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Nos demais estados o nível de desaprovação é maior. A pontuação mais baixa é no Rio de Janeiro, com o governador interino Ricardo Couto, com 34% — com a ressalva, contudo, de que 41% dos entrevistados não souberam responder.

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Entre os eleitos, a menor aprovação é de Mateus Simões (PSD), em Minas Gerais, que tem 36%. Ele era vice de Romeu Zema e vai concorrer à reeleição.

No Paraná, a avaliação de Ratinho Junior oscilou um ponto para cima em relação ao mês de junho. O ápice da série histórico, contudo, foi em agosto do ano passado, quando era de 84%.

Confira o ranking das avaliações:

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Ratinho Junior (PSD) – Paraná – 81%

Raquel Lyra (PSD) – Pernambuco – 68%

Daniel Vilela (MDB) – Goiás – 64%

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Jerônimo Rodrigues (PT) – Bahia – 57%

Tarcísio de Freitas (Republicanos) – São Paulo – 55%

Elmano de Freitas (PT) – Ceará – 52%

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Hana Ghassan (MDB) – Pará – 49%

Eduardo Leite (PSD) – Rio Grande do Sul – 48%

Mateus Simões (PSD) – Minas Gerais – 36%

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Ricardo Couto (sem partido) – Rio de Janeiro – 34%

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