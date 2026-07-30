Quem é o governador mais bem avaliado na última rodada de pesquisas Quaest
Instituto mediu aprovação dos atuais chefes de Executivo em 10 estados
O governador do Paraná, Ratinho Junior (PSD), é o mais bem avaliado nos 10 estados que tiveram pesquisas Genial/Quaest divulgadas nas últimas semanas.
Ele tem 81%, contra 68% de Raquel Lyra (PSD) em Pernambuco e 64% de Daniel Vilela (MDB) em Goiás.
Outros governadores com mais de 50% de aprovação são Jerônimo Rodrigues (PT) na Bahia, com 57%; Tarcísio de Freitas (Republicanos) em São Paulo com 55% e Elmano de Freitas (PT) no Ceará com 52%.
Nos demais estados o nível de desaprovação é maior. A pontuação mais baixa é no Rio de Janeiro, com o governador interino Ricardo Couto, com 34% — com a ressalva, contudo, de que 41% dos entrevistados não souberam responder.
Entre os eleitos, a menor aprovação é de Mateus Simões (PSD), em Minas Gerais, que tem 36%. Ele era vice de Romeu Zema e vai concorrer à reeleição.
No Paraná, a avaliação de Ratinho Junior oscilou um ponto para cima em relação ao mês de junho. O ápice da série histórico, contudo, foi em agosto do ano passado, quando era de 84%.
Confira o ranking das avaliações:
Ratinho Junior (PSD) – Paraná – 81%
Raquel Lyra (PSD) – Pernambuco – 68%
Daniel Vilela (MDB) – Goiás – 64%
Jerônimo Rodrigues (PT) – Bahia – 57%
Tarcísio de Freitas (Republicanos) – São Paulo – 55%
Elmano de Freitas (PT) – Ceará – 52%
Hana Ghassan (MDB) – Pará – 49%
Eduardo Leite (PSD) – Rio Grande do Sul – 48%
Mateus Simões (PSD) – Minas Gerais – 36%
Ricardo Couto (sem partido) – Rio de Janeiro – 34%