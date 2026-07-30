Quem é o governador mais bem avaliado na última rodada de pesquisas Quaest

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O governador Ratinho Junior (PSD), do Paraná, lidera a avaliação de popularidade entre os dez estados pesquisados pela Genial/Quaest, alcançando 81% de aprovação. Outros governadores como Raquel Lyra e Daniel Vilela também têm bons índices, enquanto no Rio de Janeiro e Minas Gerais as aprovações são menores.

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O governador do Paraná, Ratinho Junior (PSD), é o mais bem avaliado nos 10 estados que tiveram pesquisas Genial/Quaest divulgadas nas últimas semanas.

Ele tem 81%, contra 68% de Raquel Lyra (PSD) em Pernambuco e 64% de Daniel Vilela (MDB) em Goiás.

Outros governadores com mais de 50% de aprovação são Jerônimo Rodrigues (PT) na Bahia, com 57%; Tarcísio de Freitas (Republicanos) em São Paulo com 55% e Elmano de Freitas (PT) no Ceará com 52%.

Nos demais estados o nível de desaprovação é maior. A pontuação mais baixa é no Rio de Janeiro, com o governador interino Ricardo Couto, com 34% — com a ressalva, contudo, de que 41% dos entrevistados não souberam responder.

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Entre os eleitos, a menor aprovação é de Mateus Simões (PSD), em Minas Gerais, que tem 36%. Ele era vice de Romeu Zema e vai concorrer à reeleição.

No Paraná, a avaliação de Ratinho Junior oscilou um ponto para cima em relação ao mês de junho. O ápice da série histórico, contudo, foi em agosto do ano passado, quando era de 84%.

Confira o ranking das avaliações:

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Ratinho Junior (PSD) – Paraná – 81%

Raquel Lyra (PSD) – Pernambuco – 68%

Daniel Vilela (MDB) – Goiás – 64%

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Jerônimo Rodrigues (PT) – Bahia – 57%

Tarcísio de Freitas (Republicanos) – São Paulo – 55%

Elmano de Freitas (PT) – Ceará – 52%

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Hana Ghassan (MDB) – Pará – 49%

Eduardo Leite (PSD) – Rio Grande do Sul – 48%

Mateus Simões (PSD) – Minas Gerais – 36%

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Ricardo Couto (sem partido) – Rio de Janeiro – 34%