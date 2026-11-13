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Política

Quem é o ex-assessor de Mario Frias que foi alvo de operação da PF no caso ‘Dark Horse’

Investigação apura suspeitas de desvio de recursos públicos destinados a entidades que teriam repassado valores à produção do filme sobre Jair Bolsonaro

Por Laila Nery Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 nov 2026, 11h58 | Atualizado em 13 nov 2026, 12h19
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O ex-chefe de gabinete do deputado federal reeleito Mario Frias (PL-SP), Raphael Augusto Azevedo, foi alvo de busca e apreensão em operação da Polícia Federal nesta sexta-feira, 13, durante a segunda fase da Operação Make Up. Ele era um dos alvos da primeira etapa da investigação, deflagrada em setembro, mas não havia sido localizado pelos agentes. A nova diligência foi realizada em Brasília, por determinação do Supremo Tribunal Federal (STF), e integra a apuração sobre suspeitas de desvio de recursos públicos provenientes de emendas parlamentares.

Raphael Augusto Azevedo trabalhou no gabinete de Mário Frias entre fevereiro de 2023 e março de 2024. De acordo com registros funcionais do portal da Câmara, sua última remuneração foi de 23.518,19 reais.

A investigação busca esclarecer a destinação de verbas indicadas por Mario Frias a entidades que receberam recursos federais e que, segundo as suspeitas, teriam sido utilizadas para financiar contratos irregulares. Entre os possíveis destinos dos valores está a produção de Dark Horse, filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. A Polícia Federal apura a possível prática de peculato, falsidade documental, lavagem de dinheiro, organização criminosa e crimes licitatórios.

Na decisão que autorizou as medidas, o ministro Flávio Dino, do STF, registra que o Instituto Conhecer Brasil (ICB), presidido por Karina Ferreira da Gama, recebeu 2 milhões de reais provenientes de duas emendas parlamentares de autoria de Frias. Os recursos foram repassados por meio de termos de fomento. A produtora Go Up Entertainment, também ligada a Karina e responsável pelo filme Dark Horse, aparece na investigação como destinatária de transferências de pessoas e empresas relacionadas ao núcleo investigado.

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Raphael é identificado no documento como ex-secretário parlamentar vinculado ao gabinete de Mario Frias. A decisão também registra que ele é irmão de Kayo Henrique Azevedo, indicado como responsável técnico em um dos projetos executados pelo Instituto Conhecer Brasil. Essa conexão foi incluída entre os elementos considerados pela investigação.

A primeira fase da Operação Make Up foi deflagrada em 10 de setembro, quando a PF cumpriu 49 mandados de busca e apreensão em quatro estados: São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará e Distrito Federal. Entre os alvos estavam Mario Frias e Karina Ferreira da Gama. A apuração teve origem em apontamentos da Controladoria-Geral da União sobre a execução de emendas parlamentares e a contratação de empresas pelas entidades beneficiadas.

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Na decisão mais recente, Dino também determinou que Raphael e outros investigados não mantenham contato entre si e não deixem o território nacional sem autorização judicial. O ministro autorizou ainda a apreensão de documentos e dispositivos eletrônicos que possam contribuir para o avanço das apurações.

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