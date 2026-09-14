Dia do Cliente VEJA: 4 revistas impressas a partir de R$ 32,90/mês. Assine agora!
Política

Quem é o eleitor que está fazendo Lula e Flávio oscilarem nas pesquisas

Levantamentos recentes mostram mudanças no equilíbrio da corrida presidencial e impõem novos desafios às campanhas na reta que antecede a eleição

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 14 set 2026, 22h13 | Atualizado em 15 set 2026, 10h25
Continua após publicidade
Quem é o eleitor que está fazendo Lula e Flávio oscilarem nas pesquisas Priorizar nos meus resultados Google

A disputa entre o presidente Lula e Flávio Bolsonaro aparece cada vez mais equilibrada nas pesquisas eleitorais, impulsionada pelo movimento de um eleitor que não se identifica de forma rígida nem com o lulismo nem com o bolsonarismo. Segundo Guilherme Russo, diretor de inteligência da Quaest, esse grupo, especialmente entre eleitores do Sudeste com renda familiar de dois a cinco salários mínimos, vem se tornando mais crítico ao governo e migrando para a oposição. (este texto é um resumo do vídeo acima)

Em entrevista ao programa VEJA em Foco, apresentado por Marcela Rahal, Russo afirmou que o cenário atual é marcado por uma combinação de desgaste da administração petista, notícias negativas e fortalecimento da candidatura de Flávio Bolsonaro. “É um eleitorado que não é necessariamente de esquerda nem de direita”, explicou. “Começa a ficar um pouco mais crítico ao presidente Lula e começa a votar mais na oposição.”

A pesquisa Quaest citada no programa mostra Lula com 36% das intenções de voto no primeiro turno, contra 31% de Flávio Bolsonaro. Augusto Cury aparece com 7%; Renan Santos e Ronaldo Caiado têm 4% cada; e Romeu Zema registra 1%. Os indecisos somam 10%, enquanto brancos, nulos e eleitores que afirmam não votar representam 7%.

No segundo turno, porém, Flávio aparece numericamente à frente de Lula: 42% a 40%. A diferença está dentro da margem de erro, de dois pontos percentuais para mais ou para menos, o que configura empate técnico. A pesquisa divulgada nesta segunda-feira, 14, ouviu 2.004 eleitores entre os dias 10 e 13 de setembro, com nível de confiança de 95% e margem de erro de 2 pontos percentuais para mais e para menos. O levantamento está registrado junto à Justiça Eleitoral sob o código BR-03607/2026.

Siga

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

Continua após a publicidade

Por que o cenário mudou?

Para Russo, o movimento não pode ser explicado apenas por uma oscilação isolada. O diretor de inteligência da Quaest afirmou que a série   das pesquisas aponta uma tendência de queda na aprovação do governo e de melhora do desempenho de Flávio nas intenções de voto.

“A pesquisa mostra de forma muito nítida como o governo vinha ali com a aprovação e desaprovação muito parecidas”, disse. Segundo ele, o quadro mudou nas últimas semanas: a aprovação caiu para 43%, enquanto a desaprovação chegou a 50%.

Na avaliação do especialista, o eleitor passou a analisar a gestão de maneira mais comparativa, considerando as alternativas disponíveis para a eleição. “Quando ele viu que o governo não estava mais fazendo as entregas, como foi o Desenrola, começou a avaliar esse governo de forma mais comparativa, pensando nos outros candidatos”, afirmou.

Continua após a publicidade

Economia, corrupção e futuro entram no cálculo

Além da avaliação direta do governo, Russo destacou o peso crescente da percepção sobre a economia e sobre o futuro do país. A idade de Lula também aparece, segundo ele, como um elemento que começa a ser considerado por parte do eleitorado, sobretudo quando associada à sensação de desaceleração econômica.

“O eleitor começa a se questionar se o Lula traz esperança em relação ao futuro”, afirmou. Para o diretor da Quaest, a campanha petista precisará recuperar uma mensagem de expectativa positiva, semelhante àquela que mobilizou parte do eleitorado em 2022.

A corrupção também voltou a ganhar espaço entre as preocupações dos eleitores, na avaliação de Russo. Ele relacionou esse movimento ao noticiário envolvendo o inquérito sobre Lulinha, as notícias econômicas e a crise no Supremo Tribunal Federal. “Corrupção está ganhando força neste momento”, disse.

Continua após a publicidade

A rejeição a Lula vai além de Flávio?

Russo também chamou atenção para um dado que amplia o desafio do presidente: em cenários de segundo turno, Lula não tem empate técnico apenas com Flávio Bolsonaro. De acordo com a pesquisa Quaest, o petista também aparece tecnicamente empatado com Ronaldo Caiado, Renan Santos e Augusto Cury. A única disputa em que Lula venceria fora da margem de erro seria contra Romeu Zema.

Para o diretor da Quaest, isso indica que o movimento não se resume à força individual de Flávio Bolsonaro. “Tem mais a ver com a rejeição ao presidente do que a figura do Flávio em si”, afirmou.

Na avaliação de Russo, uma parcela do eleitorado de oposição parece disposta a votar em diferentes nomes para evitar a continuidade do governo Lula. “Não é só que o Lula está competindo contra o Flávio Bolsonaro. Está competindo contra um eleitorado do outro lado que está preferindo votar em qualquer outro candidato do que o Lula”, disse.

Continua após a publicidade

Quais estratégias as campanhas devem adotar?

Apesar do crescimento de Flávio nos levantamentos, Russo ressaltou que ainda há tempo para mudanças até o primeiro turno. O noticiário, segundo ele, continuará influenciando o humor do eleitorado, e as campanhas terão papel decisivo na definição dos temas que dominarão a disputa.

A tendência é que Flávio Bolsonaro enfatize assuntos como segurança pública, inflação e preço dos alimentos. Já o governo Lula deverá tentar deslocar o debate para temas como saúde e os efeitos da pandemia, buscando reduzir o peso de assuntos negativos, como corrupção e economia.

“O eleitorado tem uma alta rejeição ao Flávio Bolsonaro, ao governo que foi Bolsonaro ali de 2019 a 2022”, lembrou Russo. Por isso, segundo ele, os dois lados devem procurar novas narrativas para mobilizar eleitores que ainda não estão definitivamente alinhados.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do telejornal VEJA em Foco (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

Publicidade
TAGS:
Flávio Bolsonaro
Luiz Inácio Lula da Silva
Pesquisas Eleitorais
Quaest
VEJA em Foco
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com tela exibindo um aplicativo de notícias e produtos. À esquerda, texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. Fundo verde escuro com ícone de árvore à direita
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).