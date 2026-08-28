Quem é o candidato ao governo do Rio que mais recebeu dinheiro do próprio partido

O presidente da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) e candidato do PL ao governo estadual, Douglas Ruas, assumiu com folga a liderança entre os concorrentes em volume de recursos declarados para a campanha. A direção nacional do Partido Liberal destinou R$ 17 milhões à candidatura, valor que, somado aos R$ 50 mil declarados como recursos próprios, elevou o total arrecadado por Ruas a R$ 17,838 milhões.

O tamanho do repasse faz com que a arrecadação de Ruas fique muito acima da dos demais candidatos. Eduardo Paes (PSD), um dos principais adversários, ainda não havia declarado receitas à Justiça Eleitoral até a publicação dessa matéria. Entre os demais concorrentes, William Siri (PSOL) aparece na segunda posição, com R$ 1,046 milhão, enquanto André Marinho (Novo) declarou R$ 135 mil.

Na sequência estão Garotinho (Republicanos), com R$ 2,5 mil, e Cyro Garcia (PSTU), com R$ 300. Garotinho também foi impedido pela Justiça Eleitoral de utilizar recursos do fundo eleitoral. Coronel Busnello (Missão), Juliette (UP) e Luan Monteiro (PCO), por sua vez, ainda não haviam informado arrecadações.