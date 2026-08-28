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Política

Quem é o candidato ao governo do Rio que mais recebeu dinheiro do próprio partido

Ranking de arrecadação ainda pode mudar, já que parte dos concorrentes não declarou recursos

Por Duda Monteiro de Barros Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 ago 2026, 12h57 | Atualizado em 28 ago 2026, 12h59
Três homens brancos, de meia-idade, em trajes formais. Da esquerda para a direita: um homem de óculos e terno preto, falando ao microfone; um homem sorrindo, de terno azul-marinho e gravata azul-clara; e um homem de terno preto e gravata listrada, falando ao microfone
Eduardo Paes (PSD), Douglas Ruas (PL) e Anthony Garotinho (Republicanos) (Thiago Ribeiro/Beto Barata/Vinicius Loures/Câmara dos Deputados/Getty Images)
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O presidente da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) e candidato do PL ao governo estadual, Douglas Ruas, assumiu com folga a liderança entre os concorrentes em volume de recursos declarados para a campanha. A direção nacional do Partido Liberal destinou R$ 17 milhões à candidatura, valor que, somado aos R$ 50 mil declarados como recursos próprios, elevou o total arrecadado por Ruas a R$ 17,838 milhões.

O tamanho do repasse faz com que a arrecadação de Ruas fique muito acima da dos demais candidatos. Eduardo Paes (PSD), um dos principais adversários, ainda não havia declarado receitas à Justiça Eleitoral até a publicação dessa matéria. Entre os demais concorrentes, William Siri (PSOL) aparece na segunda posição, com R$ 1,046 milhão, enquanto André Marinho (Novo) declarou R$ 135 mil.

Na sequência estão Garotinho (Republicanos), com R$ 2,5 mil, e Cyro Garcia (PSTU), com R$ 300. Garotinho também foi impedido pela Justiça Eleitoral de utilizar recursos do fundo eleitoral. Coronel Busnello (Missão), Juliette (UP) e Luan Monteiro (PCO), por sua vez, ainda não haviam informado arrecadações.

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