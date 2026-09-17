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Política

Quem é Milton Leite, ex-vereador alvo da operação que mira o PCC

Com um mandado de prisão nas costas, ex-presidente da Câmara dos Vereadores hoje preside o União Brasil a nível estadual

Por Isabella Alonso Panho Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 set 2026, 10h13 | Atualizado em 17 set 2026, 10h41
Milton Leite, presidente da Câmara dos Vereados de São Paulo -
Milton Leite, ex-presidente da Câmara dos Vereadores de São Paulo (Afonso Braga/Câmara Municipal de São Paulo/Divulgação)
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Uma operação conjunta entre Ministério Público e Polícia Civil deflagrada na manhã desta quinta-feira, 17, teve como um de seus alvos um importante político da capital paulista, o ex-vereador e ex-presidente da Câmara dos Vereadores Milton Leite. Sem mandato — ele não concorreu em 2024 — o ex-parlamentar é presidente do União Brasil do estado de São Paulo e emplacou dois filhos na carreira política. Alexandre Leite é deputado federal e Milton Leite Filho é deputado estadual, ambos candidatos neste ano.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP-SP), a operação desta manhã, Vectura Corrupta (expressão latina que significa “transporte corrupto”) é um desdobramento de outra força-tarefa, a Dercúrio, de 2024, que mirava supostos vínculos entre as empresas de transporte coletivo da capital paulista e o Primeiro Comando da Capital, o PCC.

Na época, a suspeita era de que as companhias eram usadas para lavar dinheiro e depois articulavam candidaturas de políticos que pudessem ajudar o grupo criminoso. A Transwolff, uma das empresas que atuava na capital e região metropolitana, foi alvo de uma intervenção pela prefeitura por conta das investigações.

A operação desta quinta busca cumprir 18 mandados de busca e apreensão e 16 de prisão — um deles contra Milton Leite. A suspeita é de que o mesmo mecanismo de 2024 esteja funcionando ainda em 2026. Ele não foi encontrado em casa nesta manhã. “Segundo a Polícia Civil, a maioria dos alvos exerce função de liderança dentro da facção. Durante as investigações, foram identificados advogados e políticos que integravam a estratégia criminosa”, disse a SSP em nota.

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Milton Leite conseguiu o primeiro mandato como vereador em 1997, permanecendo no posto por 7 mandatos seguidores (correspondente a 28 anos), até o fim de 2024, quando decidiu não concorrer, afirmando que deixaria a vida pública. Hoje, tem 70 anos. Leite também foi presidente da Câmara dos Vereadores de 2017 a 2018 e de 2021 a 2024, notabilizando-se por ser um político bastante influente, inclusive com digitais no Executivo. Sua principal base eleitoral é na zona sul de São Paulo, na região do Grajaú.

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