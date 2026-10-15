Quem é Márcio Canella, deputado eleito preso pela PF, suspeito de ligação com milícia

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Márcio Canella, deputado estadual eleito e ex-prefeito de Belford Roxo, foi preso preventivamente pela PF. Ele é suspeito de integrar uma organização criminosa que lavou R$ 7,6 bilhões em seis anos usando postos de combustíveis. A decisão veio de Alexandre de Moraes, do STF, e se soma a uma prisão anterior por porte de fuzil.

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O ex-prefeito de Belford Roxo e deputado estadual eleito, Márcio Canella (União Brasil), foi preso nesta quinta-feira, 15, pela Polícia Federal (PF). Segundo deputado mais votado no Rio de Janeiro, ele já havia sido detido em julho, quando agentes da PF encontraram um fuzil .556 no seu carro durante buscas. Agora, foi preso preventivamente por suposto envolvimento em uma organização criminosa armada que usava uma rede de postos de combustíveis na Região Metropolitana do Rio como plataforma de lavagem de dinheiro.

Segundo as investigações da PF, o esquema movimentou mais de R$ 7,6 bilhões nos últimos seis anos, contando com apoio de “agentes públicos e articulação político-institucional”. Além de Canella, a ação desta quarta mirou o delegado Marcus Amim, ex-secretário estadual de Polícia Civil e Pablo Russo, inspetor da Polícia Civil, além dos policiais Christiano Gaspar Fernandes, Giovanni Gaspar Fernandes e José Carlos Alves de Souza Júnior.

As prisões foram determinadas pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que também ordenou o sequestro de bens e valores e a a suspensão das atividades econômicas de 112 empresas ligadas à rede de lavagem de dinheiro. Delas, 96 são postos de combustíveis usados para camuflar e legalizar os recursos de origem criminosa, de acordo com a Polícia Federal.

VEJA tenta contato com a defesa de Canella. O espaço está aberto.

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+ PF prende Márcio Canella em operação contra lavagem de dinheiro em postos de combustíveis

Acusação de envolvimento com milícia

Canella se tornou o segundo deputado estadual mais votado pelo Rio nas eleições deste ano, com 197.178 votos. Em setembro, a Procuradoria Regional Eleitoral (PRE) pediu indeferimento do registro da sua candidatura pela “vinculação político-administrativa eleitoral” de Canella com Fábio Augusto de Oliveira Brasil, o Fabinho Varandão, e Luiz Eduardo Santos de Araújo, o Eduardo Araújo. Em 2024, os dois tiveram suas candidaturas a vereador rejeitadas por envolvimento com a milícia na Baixada Fluminense.

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A dupla chegou a ser nomeada por Canella para cargos na prefeitura de Belford Roxo. Fabinho Varandão e Eduardo Araújo assumiram, respectivamente, as pastas de Esportes e de Indústria e Comércio no ano passado. Eles foram exonerados mais tarde, mas continuaram a endossar a candidatura do aliado.

A PRE também relembrou que Canella foi alvo da sexta fase da Operação Unha e Carne em 7 de julho, quando foi preso por preso em flagrante por porte de arma de uso restrito. Na época, ele era cotado como nome do PL no Senado, mas acabou concorrendo à Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj). Ele responde ao processo em liberdade, mediante o cumprimento de medidas cautelares, por decisão de Moraes. Na época da soltura, a defesa do político definiu a decisão do ministro como “correta”.

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Poucos dias depois do pedido da PRE, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio (TRE-RJ) deferiu a participação de Canella no pleito. Na decisão, “rejeitaram-se as preliminares e, no mérito, por maioria, julgaram-se improcedentes as impugnações e deferiu-se o registro de candidatura”.