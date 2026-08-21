Quem é Berger, o homem de confiança de Lula citado em investigação sobre Lulinha
Ex-braço de José Dirceu, Swedenberger Barbosa se reuniu com lobista a pedido do filho do presidente para tratar de negócios sobre canabidiol
Um dos nomes citados no inquérito da PF obtido com exclusividade por VEJA que investiga Lulinha por suspeitas de praticar tráfico de influência no governo do pai é Swedenberger Barbosa, homem de confiança de Lula, quadro histórico do PT e atualmente funcionário do gabinete pessoal da Presidência da República.
Além de ter sido deputado federal, Berger, como é conhecido, passou por cargos de alto escalão dos governos do PT. Em 2022, ele integrou a equipe de transição no primeiro mandato de Lula e foi braço direito de José Dirceu na Casa Civil. Ele também teve passagens pelos Correios.
Barbosa é mencionado em uma série de mensagens trocadas pela empresária e lobista Roberta Luchsinger com interlocutores – alguns muito influentes, como o filho mais velho do presidente Lula – anexadas ao inquérito.
Os dois, que são amigos, atuavam em parceria com Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como o Careca do INSS, para prospectar um negócio bilionário voltado à fabricação e venda de medicamentos à base de canabidiol. É nesse contexto que surge o nome de Swedenberger Barbosa. Na época, Berger era o número 2 no Ministério da Saúde, pasta responsável pelo trâmite de propostas defendidas pelo Careca do INSS e o filho do presidente. O grupo, segundo a polícia, precisava de acesso ao ministério.
Pressionada por Antunes, dono de um projeto ambicioso e bilionário para produzir e vender medicamentos ao governo, Roberta tenta, com ajuda de Lulinha, agendar uma reunião com Berger a fim de agilizar esses trâmites na pasta. Pelas mensagens, a PF indica que a empresária vinha tendo dificuldades para marcar essa reunião.
O encontro só aconteceu graças à interferência de Lulinha. “Pousei. Vou lá no Berger”, afirmou Roberta para o filho do presidente em um diálogo anexado ao inquérito datado de 6 de março de 2024. “Que ótimo. Vai com tudo. Manda bjo (beijo) pro Berge e fala que não fui pq vc não chamou”, ironiza Lulinha.