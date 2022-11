Quem é a tropa de choque petista responsável por negociar com o Congresso

Enquanto o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva tira alguns dias de descanso após o fim das eleições, a equipe responsável por coordenar a transição de governo tem trabalhado a todo vapor.

Liderado pelo vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB), o grupo se reuniu na última quinta-feira, 3, com o ministro da Casa Civil Ciro Nogueira — que chefia os trabalhos pelo lado do atual governo — e chegaram a ter um breve encontro com Jair Bolsonaro.

Alckmin também esteve com o relator do Orçamento, senador Marcelo Castro (MDB-PI), para dar início às tratativas do que será o primeiro grande desafio do governo eleito junto ao Congresso, que é o de aprovar uma PEC (Proposta de Emenda à Constituição) que permita a “excepcionalização” do teto de gastos para despesas como o Auxílio Brasil em 600 reais — além de recursos para o Farmácia Popular e merenda escolar. Nessa frente, o vice-presidente eleito conta com uma verdadeira tropa de choque de parlamentares petistas que, desde o início da transição, têm se debruçado sobre a formulação da proposta que será apresentada aos presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG). O time escalado conta com figuras importantes da cúpula petista e que tiveram atuação fundamental ao longo da campanha de Lula à Presidência — alguns são, inclusive, fortemente cotados para ocupar algum ministério no governo, dentre eles o senador eleito e ex-governador do Piauí Wellington Dias. Veja alguns dos nomes da força-tarefa petista: Continua após a publicidade Senador Wellington Dias (PI)

Ex-governador do Piauí, Dias foi coordenador da campanha de Lula no Nordeste nas eleições e, durante a pandemia, esteve à frente do Consórcio Nordeste, responsável por negociar a compra de vacinas. Como coordenador do Fórum Nacional de Governadores, teve reconhecida atuação na articulação para a aquisição dos imunizantes de forma independente à do governo federal. Correligionários veem o senador despontando como uma das principais lideranças petistas atuais e nome fortemente cotado para a Casa Civil de Lula. Senador Jean Paul Prates (RN)

Eleito suplente em 2014 na chapa de Fátima Bezerra (PT) ao Senado, assumiu o mandato quando a correligionária venceu a disputa ao governo do Rio Grande do Norte, em 2018. Em 2022, foi candidato a suplente, mas não se elegeu e, portanto, não ocupará cargo eletivo em 2023. Com atuação na área de petróleo, gás natural e energia renovável, Prates é um dos nomes cotados para assumir a presidência da Petrobras. Na próxima semana, viaja com Lula para a COP-27, a Conferência da ONU sobre o clima, no Egito. Nos últimos meses, foi um dos principais interlocutores de Lula com integrantes da área de combustíveis e atuou na defesa à mudança na composição dos preços da Petrobras. Senador Paulo Rocha (PA)

Eleito para o Senado em 2014, não disputou a eleição em 2022 e, portanto, não ocupará nenhum cargo eletivo a partir de 2023. Anteriormente, teve cinco mandatos na Câmara dos Deputados, tendo ocupado a liderança da bancada do PT e a presidência das comissões do Trabalho e Amazônia. Foi, ainda, coordenador da bancada do Pará e da Amazônia.

Senador Fabiano Contarato (ES)

Eleito senador pela Rede em 2018, desfiliou-se da sigla em dezembro de 2021 e, posteriormente, migrou para o PT. Antes de assumir o mandato legislativo, foi delegado da Polícia Civil do Espírito Santo desde 1992. No Senado, foi autor do PL 2.564/2020, que deu origem à aprovada lei do Piso da Enfermagem.

Deputado José Guimarães (CE)

Um dos coordenadores da campanha de Lula, o experiente parlamentar recebeu a incumbência de dialogar com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-­AL), sobre as principais pautas a serem tratadas no Congresso. Embora ainda seja considerado cedo, líderes petistas afirmam que Lula já está de olho nas articulações para as eleições que definirão as presidências da Câmara e do Senado.

Deputado Reginaldo Lopes (MG)

Também foi um dos coordenadores da campanha de Lula, em Minas Gerais, e terminou as eleições prestigiado pela cúpula petista pela atuação no estado-chave — único do Sudeste em que Lula venceu Bolsonaro, com uma estreita margem de cerca de 50.000 votos, apesar dos esforços do governador reeleito Romeu Zema (Novo) de virar votos para o atual presidente. Lopes já havia ganho “pontos” ao abrir mão de se candidatar a senador para que Lula pudesse costurar a aliança com o PSD, que lançou Alexandre Silveira ao Senado e Alexandre Kalil ao governo. É cotado para assumir o Ministério da Educação ou a eventual recriação do Ministério das Cidades.