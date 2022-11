Quem é a colaboradora do PT que se passou por bolsonarista arrependida

No início da campanha presidencial, havia dúvidas sobre a capacidade do PT de enfrentar a militância bolsonarista nas redes sociais. Hoje, os próprios petistas atribuem parte da responsabilidade pela vitória ao desempenho no mundo digital. Coube ao deputado André Janones coordenar uma equipe que, a exemplo da milícia de Jair Bolsonaro, também apelou para baixarias, táticas rasteiras e disseminação de fake news. Uma reportagem de VEJA desta semana mostra como esse grupo atuou.

Muitas das notícias falsas que varreram as redes sociais com ataques ao candidato do PL foram produzidos por uma equipe de jovens militantes. Uma delas, a streamer Marina Mamedes, mora no interior de Minas Gerais, tem 32 anos e gravou o famoso vídeo em que se passava por uma bolsonarista arrependida. Num “depoimento” emocionado, divulgado a 20 dias do segundo turno, ela afirmava ter descoberto que seu ídolo, Jair Bolsonaro, havia sucumbido a tentações anticristãs e se aliado à maçonaria.

“Não consigo descrever para vocês a minha tristeza. Eu sempre fui fiel a Deus e ao nosso capitão. E hoje eu acordei com uma das piores notícias da minha vida. Jair Messias Bolsonaro, o nosso capitão, é da maçonaria”, diz ela. E depois conclui: “Lula é um verdadeiro cristão”. A peça foi visualizada mais de 350.000 vezes no TikTok.

Em entrevista a VEJA, a streamer fala do trabalho:

O que fez o PT ter vantagem sobre a base bolsonarista na campanha digital de 2022? Foi principalmente o entendimento das pautas. Antes, a esquerda passava muito tempo tentando desmentir as fake news difundidas pela extrema direita. Abrimos vantagem quando invertemos esse papel. Desta vez, foi a base bolsonarista que ficou perdendo tempo tentando justificar as pautas que nós lançamos.

Quais foram os aprendizados da militância digital esquerdista nos últimos quatro anos? Antes, a esquerda usava redes sociais que a grande parte da população não usava. A gente aprendeu que pautar o discurso e difundir a informação é mais importante do que investir tempo justificando o injustificável. Em linhas gerais, o mais importante foi aprender novos métodos de comunicação.

E em relação ao disparo de mensagens em massa? Houve evolução? Quanto a isso, foi importante se dar conta de que a difusão de informações se faz de forma efetiva dentro do Facebook e do WhatsApp. Compreendemos que as mensagens são acompanhadas apenas por um clique e geralmente não têm sua veracidade questionada porque são recebidas de pessoas próximas. Era preciso entender essa dinâmica para fazer o conteúdo viralizar. Era preciso sair de um local virtual meio academicista para ocupar finalmente as redes populares.

O que motivou esses jovens a se mobilizar em torno dessa causa? Basicamente medo, cansaço e consciência política. A gente tinha medo da reeleição de Bolsonaro, visto toda represália e ódio que os criadores de conteúdo de esquerda receberam durante esses anos. A gente criou consciência política de cada um precisa fazer o que pode, da forma que pode, para mudar um pouco a nossa realidade para melhor.