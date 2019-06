“Quem deveria pedir licença do partido é João Doria, não Alckmin”

O tucano Fernando Guimarães, coordenador do Movimento PSDB Esquerda Pra Valer, reagiu às declarações do governador João Doria, que defendeu que Geraldo Alckmin se licencie do partido enquanto estiver sendo investigado por suspeita de receber caixa 2 para a campanha eleitoral de 2014.

“Causa-me absoluto espanto que o governador João Doria, condenado em primeira instância por improbidade administrativa, tente constranger e sugerir o afastamento do PSDB do governador Geraldo Alckmin, que, diga-se, em mais de 40 anos de vida pública jamais recebeu uma condenação sequer”, afirmou Guimarães.

Doria foi condenado em primeira instância por improbidade administrativa pelo uso do slogan “São Paulo–Cidade Linda”, o que foi considerado publicidade pessoal às custas da prefeitura.

A Veja, Doria afirmou que todos os membros da legenda que estiverem sob investigação deveriam se afastar do partido até serem inocentados. Alckmin é investigado por um suposto repasse de recursos da Odebrecht via caixa 2 para sua campanha de 2014. Doria afirmou, ainda, que aqueles que não se afastarem devem ser expulsos, pois demonstrariam não ter “grandeza de alma nem confiança na própria inocência”.

Segundo Guimarães, pelos critérios definidos pelo atual governador, se alguém deveria pedir licença do partido, esse alguém é o próprio governador João Doria. “Resta saber, utilizando uma expressão dele próprio, por que ainda não teve a ‘grandeza’ desse gesto, que com dois pesos e duas medidas ele predica, mas não pratica”.