Quem decide isso é o presidente Lula, diz Margareth sobre permanência no Ministério da Cultura

A ministra da Cultura, Margareth Menezes, evitou cravar se permanecerá à frente da pasta no próximo mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

“Quem decide isso é o presidente Lula”, afirmou Margareth ao ser questionada pelo Radar.

Aliados de Lula relatam que o próprio presidente já sinalizou nos bastidores que não pretende fazer mudanças no Ministério da Cultura.

A performance da cantora à frente da pasta divide a classe artística. Enquanto uma ala acredita que ela conseguiu restabelecer o funcionamento de um órgão que foi escanteado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, outro grupo avalia que ela tem pouca experiência administrativa e que poderia ter atuado melhor junto ao Congresso para garantir maiores investimentos no setor.