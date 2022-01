Queiroga ataca a Anvisa – e erra aniversário da vacinação contra a Covid

O ministro da Saúde Marcelo Queiroga atacou neste sábado, 15, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), que recentemente se recusou a participar de uma audiência pública convocada pelo governo Bolsonaro para discutir os supostos prós e contras da vacinação de crianças contra o coronavírus, e disse que o Executivo não tem a obrigação de seguir as diretrizes da agência reguladora. “A história vai me julgar. Eu trabalho todo dia para que eu tenha um bom julgamento”, disse Queiroga, que cumpre agenda na Paraíba, sua terra natal e estado pelo qual bolsonaristas o estimulam a concorrer a uma vaga no Senado nas eleições de outubro.

“Quantos medicamentos, dispositivos ou produtos têm registro na Anvisa e não fazem parte das políticas públicas? O Ministério da Saúde, o ministro da Saúde não é um despachante de decisão da Anvisa, nem de agência nenhuma. O Ministério da Saúde é quem conduz a saúde pública e o ministro da Saúde é a principal autoridade do sistema de saúde no Brasil”, afirmou.

Além da recomendação de se vacinarem crianças a partir de cinco anos, a Anvisa entrou em rota de colisão com o Palácio do Planalto após o diretor-presidente da entidade, Antonio Barra Torres, ter cobrado explicações do presidente, que, entre outros pontos, havia insinuado que quadros da agência estavam envolvidos em irregularidades.

Durante a agenda pública em João Pessoa, na qual vacinou pessoas contra a Covid, o chefe da pasta da Saúde cometeu um deslize e errou a data do primeiro aniversário da vacinação de brasileiros contra o novo coronavírus. “Hoje completa exatamente 1 ano da 1ª dose de vacina #Covid19 aplicada no Brasil. Há 10 meses o PR @jairbolsonaro me convocou para cumprir essa missão no @minsaude. Vivíamos o pico da pandemia. De lá pra cá, já distribuímos + de 400 milhões de doses, fruto do esforço do @govbr”, anunciou o ministro. Na verdade, a primeira dose de vacina contra a Covid aplicada na população que não participa de estudos clínicos de testes dos imunizantes foi no dia 17 de janeiro de 2021.

Naquela data, a Anvisa havia aprovado o uso emergencial das vacinas de Oxford e da CoronaVac e horas depois o governador de São Paulo João Dória (PSDB) promoveu um evento em que foi vacinada a enfermeira Monica Calazans. Ainda que Queiroga tenha ignorado a data que Dória, desafeto político de Bolsonaro, iniciou a vacinação, a imunização promovida pelo governo federal tampouco teve início no dia 15 de janeiro de 2021, como o ministro disse em uma publicação nas redes sociais. O governo Bolsonaro deu o ponta pé inicial da imunização no dia 18 de janeiro do ano passado.