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Política

Quatro debates presidenciais são previstos para o segundo turno: veja datas e horários

Lula e Flávio Bolsonaro chegam à reta final da disputa com uma sequência de confrontos antes do dia 25

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 7 out 2026, 09h35 | Atualizado em 7 out 2026, 14h21
Lula e Flávio Bolsonaro
Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) (Maira Erlich/Bloomberg via Getty Images e Mauro Pimentel / AFP/VEJA)
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Quatro debates presidenciais são previstos para o segundo turno: veja datas e horários Priorize VEJA no Google

O presidente Lula (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) têm quatro debates previstos para as três semanas do segundo turno da eleição presidencial. Os encontros estão programados para os dias 11, 15, 18 e 23 de outubro, numa agenda que se estende até dois dias antes de os eleitores voltarem às urnas, em 25 de outubro.

A Record abre a sequência neste domingo, 11, às 20h. Quatro dias depois, na quinta-feira, 15 de outubro, está previsto o debate organizado pelo pool de veículos reunido no projeto O Momento da Decisão, com participação da VEJA+TV. Na semana seguinte, a Band realiza seu confronto no domingo, dia 18, também às 20h. A TV Globo encerra o calendário na sexta-feira, 23 de outubro, ainda sem horário divulgado.

Quando será o primeiro debate entre Lula e Flávio?

O primeiro encontro previsto para o segundo turno será realizado pela Record no domingo, 11 de outubro, às 20h. Se os dois candidatos comparecerem, será o primeiro confronto direto entre Lula e Flávio Bolsonaro nesta campanha. Os dois não participaram de debates televisionados durante o primeiro turno.

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A Band também havia reservado inicialmente o dia 11 para seu debate, mas mudou a programação para evitar a coincidência com a Record. O encontro da emissora foi transferido para o domingo seguinte.

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Quando será o debate do pool de veículos ‘O Momento da Decisão?

O segundo compromisso da agenda será “O Momento da Decisão”, debate organizado por um pool de onze veículos de comunicação, incluindo a VEJA+ TV, e marcado para a quinta-feira, 15 de outubro, dez dias antes do segundo turno. Lula e Flávio foram convidados para o encontro. O horário ainda não foi informado.

O pool reúne VEJA+ TV, CNN Brasil, Exame, Metrópoles, Novabrasil FM, Rádio Itatiaia, RedeTV!, Rede Vida, SBT, SBT News e Terra. O debate será transmitido pelos veículos participantes.

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Quando será o debate da Band?

A Band marcou seu confronto para o outro domingo, 18 de outubro, às 20h, exatamente uma semana antes da votação. A emissora definiu a nova data depois de reuniões com representantes das campanhas.

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O debate terá transmissão pela Band e por outras plataformas do Grupo Bandeirantes, além de um pool formado por TV Gazeta, TV Cultura, Jovem Pan e O Estado de S. Paulo. As regras e o formato ainda estavam em discussão com as campanhas.

Qual será o último debate antes da votação?

A TV Globo prevê realizar o último debate presidencial no dia 23 de outubro, uma sexta-feira, dois dias antes do segundo turno. Até agora, a emissora não divulgou o horário oficial da transmissão.

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