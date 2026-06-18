Quaquá apoia Pedro Paulo e abandona Benedita: ‘Não voto em quem tem 80 anos e um suplente acusado no Mensalão’

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O vice-presidente do PT, Washington Quaquá (RJ), declara apoio a Pedro Paulo (PSD) ao Senado no Rio, recusando a colega de partido Benedita da Silva (PT). A recusa se dá pela escolha de Manoel Severino como suplente de Benedita, que, segundo Quaquá, esteve envolvido no Mensalão. Ele não fará campanha por ela.

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Vice-presidente nacional do PT, Washington Quaquá (RJ) afirma apoio à candidatura de Pedro Paulo (PSD) ao Senado pelo Rio. Apesar de dois senadores serem eleitos neste ano, ele refuta apoio à correligionária Benedita da Silva (PT). O motivo, de acordo com Quaquá, é a escolha de Manoel Severino para a suplência da decana petista.

Ele defendia o nome do vereador Felipe Pires para a suplência, mas Benedita fincou o pé e venceu a queda de braço para ter o aliado por perto.

Quaquá, que é prefeito de Maricá, na Região dos Lagos, afirma que não fará campanha por Benedita. Ele cita o fato de Manoel Severino ter sido demitido da Casa da Moeda no Mensalão, por ter recebido R$ 100 mil de Marcos Valério, após intermediação de Delúbio Soares, para pagar uma dívida de campanha de Benedita ao governo do Rio em 2002.

“Meu único compromisso é com o Pedro Paulo. Estou fora de campanha para a Benedita, não tenho segunda opção ao Senado. Pouco importa se ela é do PT. Não vou votar em uma pessoa de 80 que tem um suplente, que era um assessor enrolado no Mensalão. Tentamos construir uma outra opção, mas ela não quis”, afirmou Quaquá ao Radar.

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Manoel Severino nega qualquer irregularidade.