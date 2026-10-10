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Política

Quantos votos a abstenção pode ter tirado de Lula no primeiro turno

Um dos mais renomados especialistas do país estima que o presidente deixou de receber cerca de 8 milhões de sufrágios

Por Daniel Pereira, Hugo Marques Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 out 2026, 12h54
Lula, de camisa vermelha e chapéu de palha, sorri enquanto cumprimenta a multidão. Uma mulher de boné e camiseta vermelha com a inscrição Lula grita de alegria, estendendo as mãos para ele. Bandeiras de campanha e pessoas animadas preenchem o fundo, sob um céu parcialmente nublado
Lula em Pernambuco: estado é considerado estratégico nas pretensões eleitorais do presidente (Ricardo Stuckert/PT)
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Em busca de uma virada sobre Flávio Bolsonaro, que venceu o primeiro turno das eleições presidenciais por uma diferença de 1,8 ponto percentual, o presidente Lula definiu como uma de suas prioridades reduzir a abstenção, que foi de 21,08% no domingo 4, a maior desde 1998. Cerca de 33,4 milhões de eleitores deixaram de votar.

Ainda não se sabe em quais grupos a abstenção foi maior, mas na eleição de 2022 ela predominou, por exemplo, entre pessoas de baixa renda e baixa escolaridade, segmentos nos quais o presidente é mais popular do que o rival. No Nordeste, região que deu a Lula 11,1 milhões de votos a mais do que a Flávio Bolsonaro, a ausência  foi menor do que a média nacional. Mesmo assim, 2,26 milhões de pessoas se ausentaram só na Bahia.

Já no Sudeste, onde o oposicionista abriu uma vantagem de 5,7 milhões de votos, a abstenção foi maior do que a média. Um dos mais conceituados especialistas do país em comportamento eleitoral, o cientista político Antonio Lavareda estima que Lula perdeu pelo menos cinco pontos percentuais — ou oito milhões de votos — para a abstenção. Ele explica que o desânimo da população com a política, uma tônica da atual campanha, se reflete de maneira distinta nas classes sociais.

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A classe média, que abraçou a candidatura de Flávio Bolsonaro, manteria o padrão tradicional de presença nas urnas mesmo com o sentimento de desalento. Já os mais pobres não teriam disposição semelhante. “Esse povo, quando é ouvido pela pesquisa, diz: ‘voto no Lula’, mas quando chega ao dia da eleição esse voto desaparece”.

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Para Lavareda, a vitória esmagadora da direita na disputa para o Congresso não se repetiu na corrida presidencial, marcada pelo equilíbrio. Ele diz que a virada de Lula é difícil, mas pode ocorrer caso o presidente tenha sucesso em algumas missões. Uma delas é abocanhar parte do eleitorado dos candidatos a presidente que fracassaram no primeiro turno, um contingente de nove milhões de pessoas. Outra é justamente transformar abstenção em votos favoráveis.

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