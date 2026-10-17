Nova pesquisa Ipespe mostra quantos eleitores dizem que vão votar no segundo turno
Levantamento aponta diferenças entre aqueles que moram perto e longe do local de votação
A nova pesquisa Ipespe/Abrapel divulgada neste sábado, 17, traz dois recortes que ajudam a medir a disposição do eleitor para o segundo turno: a chance declarada de comparecer às urnas e a distância entre a residência e o local de votação. Os dados mostram que 89% dos entrevistados atribuem nota 10 à possibilidade de votar no dia 25, enquanto o comportamento eleitoral varia entre quem mora perto e quem mora longe da seção.
Entre os eleitores que moram perto do local de votação, Flávio Bolsonaro aparece com 51% e Lula, com 45%. Já entre quem mora longe, Lula registra 49% e Flávio, 39%. Nesse segundo grupo, também são maiores os percentuais de branco ou nulo e de eleitores que não sabem ou não responderam.
Quem diz que vai mesmo votar?
O Ipespe pediu aos entrevistados que dessem uma nota de zero a dez para a chance de comparecer ao segundo turno. No total, 89% marcaram dez, a opção que representa certeza de ir votar. A média geral ficou em 9,5.
Entre os eleitores de Flávio Bolsonaro, 92% deram nota máxima para a possibilidade de comparecimento, com média de 9,7. Entre os eleitores de Lula, 88% marcaram dez, e a média foi de 9,5.
Como fica a disputa entre quem tem certeza de comparecer?
Considerando apenas os 89% que declaram máxima possibilidade de ir às urnas, Flávio aparece com 50% das intenções de voto e Lula, com 46%. Branco ou nulo e os que não sabem ou não responderam somam 2% cada.
Nos votos válidos desse grupo, que excluem brancos, nulos e indecisos, o placar calculado pelo instituto é de 52,2% para Flávio e 47,8% para Lula. Na rodada anterior, eram 53,1% e 46,9%, respectivamente.
Quantos eleitores moram perto do local de votação?
Segundo a pesquisa, 80% dos entrevistados afirmam morar perto do local onde votam, enquanto 20% dizem morar longe ou não sabem ou não responderam. Na rodada anterior, os percentuais eram de 79% e 21%.
O recorte mostra que a grande maioria do eleitorado não aponta a distância como uma característica de sua relação com a seção eleitoral, mas os percentuais de intenção de voto mudam quando os dois grupos são comparados.
Como votam os eleitores que moram perto?
Entre quem diz morar perto do local de votação, Flávio Bolsonaro tem 51% e Lula, 45%. Outros 2% declaram voto branco ou nulo e 2% não sabem ou não responderam.
Nesse grupo, portanto, os dois candidatos concentram 96% das intenções declaradas.
E o que acontece entre quem mora longe?
Entre os entrevistados que dizem morar longe do local de votação, ou que não sabem ou não responderam sobre a distância, Lula aparece com 49% e Flávio Bolsonaro, com 39%. Branco ou nulo somam 5%, enquanto 8% não sabem ou não responderam sobre o voto.
Esse recorte tem, assim, uma parcela maior de eleitores fora da escolha direta entre os dois candidatos do que a observada entre quem mora perto da seção.
A distância indica quem vai comparecer?
A pesquisa apresenta separadamente os dados de distância e de chance de comparecimento, mas não mostra, no relatório divulgado, um cruzamento direto entre os dois indicadores. Por isso, não é possível concluir a partir do levantamento que morar perto ou longe determine maior ou menor presença nas urnas.
O que os dados permitem afirmar é que 89% do eleitorado atribui nota máxima à possibilidade de comparecer, enquanto os padrões de intenção de voto são diferentes nos dois grupos definidos pela distância até o local de votação.
Como está o cenário geral da eleição?
No conjunto da amostra, Flávio Bolsonaro aparece com 48% das intenções de voto no cenário estimulado e Lula, com 46%. Branco ou nulo somam 3% e 3% não sabem ou não responderam. Nos votos válidos, o Ipespe calcula 51,2% para Flávio e 48,8% para Lula.
Qual a metodologia da pesquisa?
A segunda rodada do tracking Ipespe/Abrapel ouviu 1.500 eleitores entre os dias 13 e 15 de outubro. A pesquisa foi realizada por telefone, tem margem de erro máxima de 2,6 pontos percentuais para resultados próximos de 50% e está registrada no TSE sob o número BR-00223/2026. O próprio Ipespe havia informado, antes da divulgação, que o levantamento teria 1.500 entrevistas e margem de erro estimada de 2,6 pontos percentuais.
VEJA+IA: Este conteúdo de pesquisa foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.