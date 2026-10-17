Nova pesquisa Ipespe mostra quantos eleitores dizem que vão votar no segundo turno

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Nova pesquisa Ipespe/Abrapel detalha o comportamento do eleitorado a poucos dias do segundo turno. O levantamento foca na intenção de voto entre quem declara certeza de ir às urnas e na influência da distância do local de votação. Os resultados mostram diferenças significativas entre os grupos, com Flávio Bolsonaro à frente entre quem mora perto e Lula com vantagem entre os que vivem longe. Descubra os detalhes do cenário eleitoral.

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A nova pesquisa Ipespe/Abrapel divulgada neste sábado, 17, traz dois recortes que ajudam a medir a disposição do eleitor para o segundo turno: a chance declarada de comparecer às urnas e a distância entre a residência e o local de votação. Os dados mostram que 89% dos entrevistados atribuem nota 10 à possibilidade de votar no dia 25, enquanto o comportamento eleitoral varia entre quem mora perto e quem mora longe da seção.

Entre os eleitores que moram perto do local de votação, Flávio Bolsonaro aparece com 51% e Lula, com 45%. Já entre quem mora longe, Lula registra 49% e Flávio, 39%. Nesse segundo grupo, também são maiores os percentuais de branco ou nulo e de eleitores que não sabem ou não responderam.

Quem diz que vai mesmo votar?

O Ipespe pediu aos entrevistados que dessem uma nota de zero a dez para a chance de comparecer ao segundo turno. No total, 89% marcaram dez, a opção que representa certeza de ir votar. A média geral ficou em 9,5.

Entre os eleitores de Flávio Bolsonaro, 92% deram nota máxima para a possibilidade de comparecimento, com média de 9,7. Entre os eleitores de Lula, 88% marcaram dez, e a média foi de 9,5.

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Como fica a disputa entre quem tem certeza de comparecer?

Considerando apenas os 89% que declaram máxima possibilidade de ir às urnas, Flávio aparece com 50% das intenções de voto e Lula, com 46%. Branco ou nulo e os que não sabem ou não responderam somam 2% cada.

Nos votos válidos desse grupo, que excluem brancos, nulos e indecisos, o placar calculado pelo instituto é de 52,2% para Flávio e 47,8% para Lula. Na rodada anterior, eram 53,1% e 46,9%, respectivamente.

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Quantos eleitores moram perto do local de votação?

Segundo a pesquisa, 80% dos entrevistados afirmam morar perto do local onde votam, enquanto 20% dizem morar longe ou não sabem ou não responderam. Na rodada anterior, os percentuais eram de 79% e 21%.

O recorte mostra que a grande maioria do eleitorado não aponta a distância como uma característica de sua relação com a seção eleitoral, mas os percentuais de intenção de voto mudam quando os dois grupos são comparados.

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Como votam os eleitores que moram perto?

Entre quem diz morar perto do local de votação, Flávio Bolsonaro tem 51% e Lula, 45%. Outros 2% declaram voto branco ou nulo e 2% não sabem ou não responderam.

Nesse grupo, portanto, os dois candidatos concentram 96% das intenções declaradas.

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E o que acontece entre quem mora longe?

Entre os entrevistados que dizem morar longe do local de votação, ou que não sabem ou não responderam sobre a distância, Lula aparece com 49% e Flávio Bolsonaro, com 39%. Branco ou nulo somam 5%, enquanto 8% não sabem ou não responderam sobre o voto.

Esse recorte tem, assim, uma parcela maior de eleitores fora da escolha direta entre os dois candidatos do que a observada entre quem mora perto da seção.

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A distância indica quem vai comparecer?

A pesquisa apresenta separadamente os dados de distância e de chance de comparecimento, mas não mostra, no relatório divulgado, um cruzamento direto entre os dois indicadores. Por isso, não é possível concluir a partir do levantamento que morar perto ou longe determine maior ou menor presença nas urnas.

O que os dados permitem afirmar é que 89% do eleitorado atribui nota máxima à possibilidade de comparecer, enquanto os padrões de intenção de voto são diferentes nos dois grupos definidos pela distância até o local de votação.

Como está o cenário geral da eleição?

No conjunto da amostra, Flávio Bolsonaro aparece com 48% das intenções de voto no cenário estimulado e Lula, com 46%. Branco ou nulo somam 3% e 3% não sabem ou não responderam. Nos votos válidos, o Ipespe calcula 51,2% para Flávio e 48,8% para Lula.

Qual a metodologia da pesquisa?

A segunda rodada do tracking Ipespe/Abrapel ouviu 1.500 eleitores entre os dias 13 e 15 de outubro. A pesquisa foi realizada por telefone, tem margem de erro máxima de 2,6 pontos percentuais para resultados próximos de 50% e está registrada no TSE sob o número BR-00223/2026. O próprio Ipespe havia informado, antes da divulgação, que o levantamento teria 1.500 entrevistas e margem de erro estimada de 2,6 pontos percentuais.

VEJA+IA: Este conteúdo de pesquisa foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.