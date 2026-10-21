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Política

Quantos eleitores ainda podem mudar de voto a poucos dias da decisão entre Flávio e Lula, segundo pesquisa Meio/Ideia

Pesquisa mostra que 16,3% ainda admitem rever a escolha; saiba o que pode ser determinante nesta alteração

Por Da Redação 21 out 2026, 07h50 | Atualizado em 21 out 2026, 10h30
Duas multidões em protesto, separadas por uma linha vertical. À esquerda, pessoas vestindo amarelo e verde, com uma grande bandeira do Brasil estendida. À direita, uma multidão com roupas vermelhas e amarelas, com algumas pessoas segurando guarda-chuvas coloridos. Ambas as cenas mostram edifícios e árvores ao fundo
Manifestantes pró-Flávio e pró-Lula realizaram atos pelo país durante o seguno turno (Nicolas Hernandez/Fabio Teixeira/AFP)
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Quantos eleitores ainda podem mudar de voto a poucos dias da decisão entre Flávio e Lula, segundo pesquisa Meio/Ideia Priorize VEJA no Google

A poucos dias para o segundo turno, 16,3% dos eleitores dizem que ainda podem mudar de voto, mostra a nova pesquisa Meio/Ideia divulgada nesta quarta-feira, 21. A maior parte, 83,7%, afirma que sua decisão já está tomada.

O levantamento também perguntou aos eleitores que ainda admitem trocar de escolha o que poderia provocar essa mudança. Descobrir uma proposta do próprio candidato que fosse ruim para o entrevistado ou sua família e o desempenho dos candidatos nos debates aparecem como os fatores mais citados, com 16% cada.

O que mais poderia fazer um eleitor mudar de voto?

Entre os 244 entrevistados que disseram ainda poder rever a decisão, 16% afirmam que poderiam mudar ao descobrir uma proposta de seu candidato que fosse prejudicial a eles ou à família. Outros 16% apontam o desempenho de Lula e Flávio Bolsonaro nos debates do segundo turno como possível motivo para alterar a escolha.

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Os dois fatores aparecem no topo entre as possibilidades apresentadas pela pesquisa, mostrando que tanto o conteúdo das propostas quanto a atuação dos candidatos na reta final ainda podem pesar entre a parcela do eleitorado que não considera sua decisão definitiva.

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Um escândalo de última hora poderia mudar votos?

Um escândalo de corrupção revelado de última hora contra o candidato escolhido é mencionado por 8,2% dos eleitores que ainda admitem mudar. O mesmo percentual, 8,2%, diz que poderia rever sua escolha ao conhecer uma proposta do adversário que ainda não conhecia.

O questionário também testa outros fatores, como o apoio de governadores eleitos, a percepção de que o adversário tem mais chance de vencer, o apoio de candidatos derrotados no primeiro turno e manifestações de personalidades públicas, artistas ou influenciadores digitais.

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Quanto do eleitorado já chega decidido à reta final?

Segundo a Meio/Ideia, 83,7% afirmam estar com o voto decidido. Os outros 16,3% ainda admitem a possibilidade de mudança, parcela à qual foi dirigida a pergunta sobre os acontecimentos capazes de alterar a escolha.

A pesquisa mede disposição declarada e não indica que esses eleitores efetivamente trocarão de candidato até o dia da votação. Também não projeta para qual lado ocorreria uma eventual migração.

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Como está a disputa no mesmo levantamento?

Nos votos totais, Flávio Bolsonaro aparece com 48% das intenções de voto e Lula, com 46%. Branco ou nulo somam 3,4%, enquanto 2,6% não sabem responder. Nos votos válidos, os percentuais são de 51,1% para Flávio e 48,9% para Lula.

Qual é a metodologia da pesquisa?

A pesquisa Meio/Ideia ouviu 1.500 eleitores com 16 anos ou mais por telefone entre os dias 15 e 19 de outubro. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o protocolo BR-08251/2026-BRASIL.

VEJA+IA: Este conteúdo de pesquisa foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

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