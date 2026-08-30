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Política

Quando saem as próximas pesquisas sobre a disputa Lula x Flávio Bolsonaro

Quatro levantamentos sobre a corrida presidencial estão previstos para serem divulgados nesta semana

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 ago 2026, 08h59 | Atualizado em 30 ago 2026, 10h36
Lula, com barba e cabelo grisalhos, fala em um microfone à esquerda. À direita, um homem de cabelo escuro e terno azul claro, com microfones à frente, olha para a câmera
O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva; e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) (Marcelo Camargo/Agência Brasil/Andressa Anholete/Agência Senado)
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Quando saem as próximas pesquisas sobre a disputa Lula x Flávio Bolsonaro Priorizar nos meus resultados Google

A corrida presidencial entre Luiz Inácio Lula da Silva e Flávio Bolsonaro terá uma nova rodada de pesquisas na próxima semana. Quatro levantamentos nacionais estão previstos para serem divulgados entre segunda-feira, 31 de agosto, e quinta-feira, 3 de setembro, em uma sequência que permitirá acompanhar a disputa depois do início da campanha no rádio e na televisão e na reta final antes do primeiro turno.

BTG/Nexus e Real Time Big Data têm divulgação prevista para segunda-feira, 31. Na quarta-feira, 2, será a vez da Quaest. O Datafolha fecha a sequência na quinta-feira, 3. Os quatro institutos vão testar cenários de primeiro turno e confrontos para a segunda etapa da eleição, além de diferentes indicadores sobre o comportamento e as preferências do eleitorado.

Quando será divulgada a pesquisa BTG/Nexus?

A nova pesquisa BTG/Nexus será divulgada na segunda-feira, 31 de agosto. O levantamento é realizado entre sexta-feira, 28, e domingo, 30, com 2.000 eleitores brasileiros de 16 anos ou mais. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-08900/2026 e tem margem de erro estimada em 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

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O levantamento será o primeiro da Nexus realizado depois do início da campanha eleitoral no rádio e na televisão. Além dos cenários de primeiro turno e das simulações de segundo turno, a pesquisa vai investigar a motivação do voto no confronto entre Lula e Flávio, o potencial eleitoral e a rejeição dos candidatos, além da avaliação do governo Lula e da percepção dos eleitores sobre a economia.

O que a Real Time Big Data vai medir?

Também na segunda-feira, 31, será divulgada a pesquisa Real Time Big Data. A coleta ocorreu entre 26 e 29 de agosto, alcançando os dois primeiros dias da campanha no rádio e na televisão, iniciada em 28 de agosto. Serão ouvidos 2.000 eleitores em todo o país, por meio de um sistema misto de abordagens telefônicas e digitais. A margem de erro máxima estimada é de 2 pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no TSE sob o número BR-03733/2026.

A pesquisa vai testar Lula e Flávio em um eventual segundo turno, além de outros adversários, e apresentará dois cenários estimulados de primeiro turno. O questionário também mede rejeição, potencial de voto, aprovação do governo, desejo de continuidade ou mudança e os temas que mais podem influenciar a escolha do eleitor.

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Como a Quaest vai medir a disputa a um mês do primeiro turno?

A Quaest divulgará sua nova pesquisa na quarta-feira, 2 de setembro. A coleta será realizada entre 30 de agosto e 1º de setembro, com 2.004 eleitores de 16 anos ou mais. O levantamento está registrado no TSE sob o número BR-07065/2026 e terá margem de erro máxima prevista de cerca de 2 pontos percentuais, com nível de confiança de 95%.

O confronto entre Lula e Flávio será um dos cinco cenários de segundo turno testados pela Quaest. No primeiro turno, serão apresentados dois cenários estimulados, além de uma pergunta espontânea. O instituto também vai medir a consolidação do voto, a rejeição e o potencial eleitoral dos candidatos. A pesquisa ainda vai avaliar o peso da propaganda eleitoral, dos debates e das propostas na decisão do eleitor, além da percepção sobre a economia, a aprovação do governo Lula e a imagem dos dois principais candidatos.

Quando sai a pesquisa Datafolha?

O Datafolha será o último dos quatro institutos a divulgar seu levantamento na próxima semana. A publicação está prevista para quinta-feira, 3 de setembro, depois de uma coleta realizada entre os dias 1º e 3. Serão 2.002 entrevistas, com margem de erro máxima de 2 pontos percentuais e nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no TSE sob o número BR-03669/2026.

O questionário testa treze nomes em dois cenários de primeiro turno e quatro possíveis confrontos de segundo turno, todos com Lula diante de um adversário. Flávio Bolsonaro está entre os nomes testados no primeiro turno e será um dos adversários do presidente na simulação para a segunda etapa.

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O Datafolha também vai investigar o grau de definição do voto, a rejeição aos candidatos, a avaliação do governo Lula e o interesse do eleitor pela eleição. O levantamento inclui ainda perguntas sobre o acompanhamento da campanha e a exposição a conteúdos eleitorais nas redes sociais.

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

Como está a disputa entre Lula e Flávio?

A última pesquisa BTG/Nexus, divulgada em 24 de agosto, mostrou Lula numericamente à frente de Flávio Bolsonaro no primeiro turno, com 41% contra 37%, uma diferença de quatro pontos. No cenário de segundo turno, porém, os dois apareceram em empate técnico: o presidente tinha 46%, contra 45% do senador, diferença de apenas um ponto percentual, dentro da margem de erro.

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O levantamento anterior também mostrou Lula com 49% de rejeição e Flávio com 48%. Na avaliação do governo, 48% aprovavam a gestão do presidente e 49% desaprovavam.

É sobre esse cenário que as quatro novas pesquisas vão lançar luz na próxima semana, com levantamentos realizados em momentos diferentes da campanha e com questionários que, além da intenção de voto, procuram medir o grau de consolidação das escolhas e a percepção dos eleitores sobre os dois principais nomes da disputa.

Qual é o calendário das pesquisas?

BTG/Nexus: divulgação em 31 de agosto, segunda-feira. Coleta de 28 a 30 de agosto.

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Real Time Big Data: divulgação em 31 de agosto, segunda-feira. Coleta de 26 a 29 de agosto.

Quaest: divulgação em 2 de setembro, quarta-feira. Coleta de 30 de agosto a 1º de setembro.

Datafolha: divulgação em 3 de setembro, quinta-feira. Coleta de 1º a 3 de setembro.

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VEJA+IA: Este conteúdo de pesquisa foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

 

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