Qual o peso do fim da escala 6×1 na escolha de voto no segundo turno, de acordo com nova pesquisa Ipespe

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O fim da escala 6×1 dobrou sua relevância como fator de escolha para presidente no segundo turno, alcançando 10% dos eleitores, segundo a pesquisa Ipespe/Abrapel. O tema tem forte apelo entre jovens eleitores de Lula, mostrando diferentes prioridades entre os grupos de votantes. A matéria detalha outros temas que influenciam a disputa.

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O fim da escala 6×1 ganhou espaço entre os temas que mais pesam na escolha do voto para presidente no segundo turno, segundo a nova pesquisa Ipespe/Abrapel divulgada neste sábado, 17. Na rodada realizada entre 13 e 15 de outubro, 10% dos eleitores apontaram o assunto como o principal fator levado em consideração na decisão, o dobro dos 5% registrados na pesquisa anterior, de 6 a 8 de outubro.

No conjunto do eleitorado, o tema aparece atrás de corrupção e crise no STF, com 20%, economia, emprego e preços, com 16%, e saúde e educação, com 11%. Ainda assim, a escala 6×1 passa a ocupar posição de destaque na reta final da campanha.

Entre quais eleitores o tema pesa mais?

A importância do fim da escala 6×1 varia bastante conforme a intenção de voto. Entre os eleitores de Lula, 20% apontam o tema como o principal na escolha do candidato, o maior percentual dentro desse grupo. Entre os eleitores de Flávio Bolsonaro, apenas 1% menciona a questão como fator decisivo.

A diferença ajuda a mostrar que os dois eleitorados priorizam agendas distintas nesta etapa da disputa. Entre os eleitores de Flávio, corrupção e crise no STF lideram com 39%, seguidas de economia, emprego e preços, com 22%.

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O tema é ainda mais forte entre os jovens?

Sim. Entre os eleitores de Lula de 16 a 34 anos, o fim da escala 6×1 chega a 33%, tornando-se de longe o tema mais citado nesse segmento. Entre os lulistas de 35 a 59 anos, o percentual é de 17%, e entre os de 60 anos ou mais, de 11%.

O recorte etário mostra que a pauta tem peso especialmente elevado entre os mais jovens que declaram voto no presidente.

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Quais outros temas mobilizam o eleitorado de Lula?

Depois do fim da escala 6×1, aparecem saúde e educação, com 14%, soberania e atitudes de Donald Trump, com 12%, economia, emprego e preços, com 10%, e fim das bets, também com 10%. Ameaça aos benefícios sociais é citada por 9%.

Entre os eleitores de Flávio, além de corrupção e crise no STF e economia, emprego e preços, saúde e educação aparecem com 9% e violência e segurança, com 7%.

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O que mudou desde a rodada anterior?

Na primeira rodada do tracking, realizada entre 6 e 8 de outubro, o fim da escala 6×1 era citado por 5% dos entrevistados como principal tema na escolha do voto. Na pesquisa de 13 a 15 de outubro, o percentual passou a 10%.

No mesmo intervalo, corrupção e crise no STF recuaram de 24% para 20%, economia, emprego e preços oscilaram de 17% para 16% e saúde e educação, de 12% para 11%.

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Como o tema se encaixa no quadro geral da eleição?

A pesquisa mostra que os assuntos econômicos, considerados em conjunto pelo instituto, somam 33% das menções e lideram o ranking agregado. Dentro desse conjunto, a escala 6×1 passou a ocupar um espaço maior no segundo turno.

Na disputa presidencial, Flávio Bolsonaro aparece com 48% e Lula, com 46% no cenário estimulado. Nos votos válidos, são 51,2% para Flávio e 48,8% para Lula.

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Qual é a metodologia da pesquisa?

A pesquisa Ipespe/Abrapel ouviu 1.500 eleitores entre os dias 13 e 15 de outubro. A margem de erro máxima é de 2,6 pontos percentuais, para mais ou para menos, para resultados próximos de 50%, e o levantamento está registrado no TSE sob o número BR-00223/2026.

VEJA+IA: Este conteúdo de pesquisa foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.